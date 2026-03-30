Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe stawki jednorazowych odszkodowań z ZUS zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2026 roku?

Jakie są zasady ustalania wysokości świadczeń za uszczerbek na zdrowiu oraz inne specjalne odszkodowania?

Jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Kto może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie oraz w jakich sytuacjach przysługuje ono członkom rodziny?

Nowe stawki jednorazowych odszkodowań zostały określone w obwieszczeniu ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Będą one obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Zmienią się zarówno kwoty wypłacane osobom poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jak i świadczenia należne uprawnionym członkom rodzin zmarłych ubezpieczonych lub rencistów.

Reklama Reklama

1781 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu

Od 1 kwietnia wysokość jednorazowego odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wyniesie 1781 zł. Taka sama stawka będzie obowiązywać również za każdy procent uszczerbku w przypadku zwiększenia tego uszczerbku o co najmniej 10 punktów proc.

Jednorazowe odszkodowanie jest przyznawane przez ZUS w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O jednorazowe odszkodowanie może wystąpić osoba objęta ubezpieczeniem wypadkowym, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stała się długotrwale albo stale niezdolna do pracy. Ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu i jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową następuje po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy złożyć do ZUS wniosek o jednorazowe odszkodowanie, protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy, a oprócz tego wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone. Na podstawie tych informacji lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Decyzja jest wydawana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Stały uszczerbek na zdrowiu oznacza takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to z kolei naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, przy jednoczesnej możliwości poprawy stanu zdrowia.

Nowe przepisy przewidują także świadczenie w wysokości 31 tys. 162 zł dla ubezpieczonego, który ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Taka sama kwota przysługuje również wtedy, gdy taki stan wynika z pogorszenia się zdrowia rencisty. Ile będą wynosić pozostałe kwoty?

Najwyższa kwota jednorazowego odszkodowania wyniesie 160 tys. 264 zł.

Taka sama kwota będzie należna, gdy do odszkodowania uprawnieni są jednocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego. W takim przypadku przewidziano także zwiększenie świadczenia o 31 tys. 162 zł na każde dziecko.

Kwota 160 tys. 264 zł przysługuje również wtedy, gdy uprawnionych jest jednocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Wówczas także obowiązuje zwiększenie o 31 tys. 162 zł na drugie i każde następne dziecko.

Przepisy przewidują też świadczenia dla innych członków rodziny. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje im niezależnie od odszkodowania należącego się małżonkowi lub dzieciom. Jakie kwoty będą wypłacane od 1 kwietnia?

80 132 zł dla członka rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty innego niż małżonek lub dziecko,

31 162 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

80 132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

W zeszłym roku ZUS wypłacił ponad 13,7 mln zł w ramach odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.