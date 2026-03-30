To ważna zmiana dla osób, które załatwiają sprawy w ZUS drogą elektroniczną i posługują się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ważny komunikat ZUS. Jak zalogować się do portalu eZUS? Zmiana zasad od 30 marca

Jak podaje w komunikacie ZUS, od 30 marca 2026 r. jedna z metod logowania do portalu eZUS nie będzie już dostępna.

„30 marca wyłączymy możliwość logowania do eZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym” – poinformował ZUS na platformie X.

Zgodnie z komunikatem ZUS, od 30 marca wyłączona zostanie również możliwość zakładania kont w portalu eZUS z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Po tym terminie do portalu będzie można się zalogować, używając pozostałych dostępnych metod, czyli:

loginu i hasła eZUS,

aplikacji mobilnej,

profilu zaufanego/login.gov.pl.

Jak dodaje ZUS, nadal będzie jednak można potwierdzać podpisem elektronicznym dokumenty i wnioski w eZUS.

Portal eZUS. Do czego służy?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS) to narzędzie, które umożliwia dostęp online do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby skorzystać z portalu należy założyć na nim konto.

Na portalu można załatwić większość spraw w ZUS, na przykład:

przejrzeć dane zgromadzone w ZUS,

przekazać dokumenty ubezpieczeniowe,

składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,

zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS,

umawiać się na wizyty w placówce ZUS.

Osoby ubezpieczone mogą sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS, mają również dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego oraz do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich.

Płatnicy składek (np. przedsiębiorcy) od 1 stycznia 2023 r. mają ustawowy obowiązek posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE/eZUS).