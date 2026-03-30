Ważny komunikat ZUS. 30 marca wchodzi ważna zmiana
To ważna zmiana dla osób, które załatwiają sprawy w ZUS drogą elektroniczną i posługują się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jak podaje w komunikacie ZUS, od 30 marca 2026 r. jedna z metod logowania do portalu eZUS nie będzie już dostępna.
„30 marca wyłączymy możliwość logowania do eZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym” – poinformował ZUS na platformie X.
Zgodnie z komunikatem ZUS, od 30 marca wyłączona zostanie również możliwość zakładania kont w portalu eZUS z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Po tym terminie do portalu będzie można się zalogować, używając pozostałych dostępnych metod, czyli:
Jak dodaje ZUS, nadal będzie jednak można potwierdzać podpisem elektronicznym dokumenty i wnioski w eZUS.
Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS) to narzędzie, które umożliwia dostęp online do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby skorzystać z portalu należy założyć na nim konto.
Na portalu można załatwić większość spraw w ZUS, na przykład:
Osoby ubezpieczone mogą sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS, mają również dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego oraz do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich.
Płatnicy składek (np. przedsiębiorcy) od 1 stycznia 2023 r. mają ustawowy obowiązek posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE/eZUS).
