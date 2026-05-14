Zmiany w rencie wdowiej od 2027 r.
Wspomnianą podwyżkę seniorzy otrzymają automatycznie – nie będą musieli składać o nią wniosku.
Dzięki rencie wdowiej można łączyć własne świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku w jednym z dwóch samodzielnie wybranych wariantów. W pierwszym z nich można pobierać 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej, natomiast w drugim – 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia.
Łączna wysokość pobieranych w ten sposób świadczeń w zbiegu nie może jednak przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, która po marcowej waloryzacji wynosi 1978,49 zł. To z kolei oznacza, że obecnie limit renty wdowiej wynosi 5935,47 zł. Jeśli świadczenie przekroczy tę kwotę, wówczas renta wdowia jest pomniejszana o kwotę przekroczenia.
Od 1 stycznia 2027 r. zasady wypłaty renty wdowiej zmienią się. Wysokość drugiego ze świadczeń wypłacanych w ramach zbiegu podwyższona zostanie ze wspomnianych 15 proc. do 25 proc. Tym samym wdowy i wdowcy od początku przyszłego roku otrzymywać będą świadczenie w wyższej kwocie.
Podwyżka renty wdowiej będzie automatyczna. Przeliczenia dokona ZUS bez konieczności składania wniosku, a wyższe świadczenia wypłacane będą od stycznia przyszłego roku w dotychczasowych terminach.
Z wyliczeń przeprowadzonych przez „Fakt” wynika, że renta wdowia od stycznia 2027 r. wzrośnie (brutto) przykładowo z:
Renta wdowia wprowadzona została na mocy ustawy z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jej przepisy weszły w życie 1 stycznia 2025 r., a wypłata świadczenia ruszyła od 1 lipca 2025 r.
W celu otrzymania renty wdowiej trzeba złożyć specjalny wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Składa się go do organu emerytalno-rentowego (np. ZUS, KRUS, WBE, ZER-MSWiA lub BESW), w którym wdowa lub wdowiec są uprawnieni do pobierania jednego ze świadczeń, a więc swojego świadczenia lub renty rodzinnej.
Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić wszystkie poniższe warunki:
