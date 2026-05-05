Chodzi o projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych przygotowany przez pełnomocnika rządu do spraw polityki senioralnej. Jak podkreślono w komunikacie, celem zmian jest ułatwienie seniorom funkcjonowania w ich własnym środowisku, poprawa jakości opieki oraz lepsza koordynacja usług zdrowotnych i społecznych.

Bon senioralny – na czym będzie polegał i kto z niego skorzysta

Nowe przepisy wprowadzają przede wszystkim bon senioralny. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby 65+. Bon będzie świadczeniem niepieniężnym, w ramach którego realizowane będą usługi, takie jak wsparcie w przygotowaniu posiłków, poruszaniu się, utrzymywaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczno-pielęgnacyjna czy pomoc w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizacja intelektualna lub ruchowa.

Prawo do bonu będą miały osoby, których średni miesięczny dochód w ostatnich 3 miesiącach nie przekroczy 3410 zł. Kryterium dochodowe będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Realizacja bonu senioralnego następować ma na podstawie umowy zawieranej między gminą a seniorem. W dokumencie tym określony zostanie zakres świadczonego wsparcia.

Rada Ministrów podkreśla, że nowe rozwiązanie w pierwszej kolejności będzie przeznaczone dla gmin, które nie oferują publicznych usług opiekuńczych lub w których takich usług brakuje w dużym zakresie. Następnie wsparcie trafi do gmin, w których przewiduje się najszybszy wzrost liczby osób starszych.

Według szacunków rządu z bonu skorzystać ma około 20 tys. osób.

Projekt ustawy przewiduje też powołanie na poziomie powiatów koordynatorów, których zadaniem będzie informowanie mieszkańców o dostępnej pomocy i doradzanie w wyborze odpowiedniego wsparcia dla nich lub ich bliskich.