Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Pójdzie ono w górę średnio o ok. 1 tys. zł brutto.

Reklama Reklama

Jak szacuje Ministerstwo Zdrowia podwyżka obejmie 52 tysiące osób – tylu lekarzy i lekarzy dentystów ma odbywać specjalizację w trybie rezydentury w latach 2026-2036.

Którzy rezydenci dostaną wyższe podwyżki

Nowe mają zachęcać do wybierania specjalizacji, w których są lub mogą być niedobory kadrowe. w 23 dziedzinach uznanych za priorytetowe. Chodzi o 23 dziedziny:

anestezjologia i intensywna terapia,

chirurgia dziecięca,

chirurgia ogólna,

chirurgia onkologiczna,

choroby wewnętrzne,

choroby zakaźne,

geriatria,

hematologia,

kardiologia dziecięca,

medycyna paliatywna,

medycyna ratunkowa,

medycyna rodzinna,

neonatologia,

neurologia,

neurologia dziecięca,

onkologia i hematologia dziecięca,

onkologia kliniczna,

patomorfologia,

pediatria,

psychiatria,

psychiatria dzieci i młodzieży,

radioterapia onkologiczna,

stomatologia dziecięca

W tych dziedzinach, oprócz wyższych stawek, państwo zapewnia też większą liczbę miejsc szkoleniowych.

Nowe stawki pensji rezydentów

Wynagrodzenie zasadnicze lekarzy rezydentów specjalizacji priorytetowych od 1 lipca 2026 r. wyniesie:

- 11 654,76 zł w pierwszych dwóch latach zatrudnienia (obecnie 10 711 zł),

- 12 714,29 zł brutto po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury (obecnie 11 685 zł),

W innych niż priorytetowe dziedzinach medycyny rezydent zarobi:

- 10 595,24 zł w pierwszych dwóch latach (obecnie 9 737 zł),

- 10 913,10 zł - po dwóch latach (obecnie 10 030 zł).

Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed 1 lipca 2020 r., zachowają prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, aż do dnia zakończenia szkolenia w tym trybie. Ich wynagrodzenie zasadnicze wyniesie więc 12 714,29 zł.