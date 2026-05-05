Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Pójdzie ono w górę średnio o ok. 1 tys. zł brutto.

Jak szacuje Ministerstwo Zdrowia podwyżka obejmie 52 tysiące osób – tylu lekarzy i lekarzy dentystów ma odbywać specjalizację w trybie rezydentury w latach 2026-2036. 

Czytaj więcej

Resort zdrowia chce zmodyfikować dotychczasowe zasady zdobywania specjalizacji przez lekarzy rezyden
Rynek zdrowia
Młodych lekarzy czekają zmiany. Czy to powrót nepotyzmu, czy wsparcie małych ośrodków?

Którzy rezydenci dostaną wyższe podwyżki

Nowe mają zachęcać do wybierania specjalizacji, w których są lub mogą być niedobory kadrowe.  w 23 dziedzinach uznanych za priorytetowe. Chodzi o 23 dziedziny:  

  • anestezjologia i intensywna terapia,
  • chirurgia dziecięca,
  • chirurgia ogólna,
  • chirurgia onkologiczna,
  • choroby wewnętrzne,
  • choroby zakaźne,
  • geriatria,
  • hematologia,
  • kardiologia dziecięca,
  • medycyna paliatywna,
  • medycyna ratunkowa,
  • medycyna rodzinna,
  • neonatologia,
  • neurologia,
  • neurologia dziecięca,
  • onkologia i hematologia dziecięca,
  • onkologia kliniczna,
  • patomorfologia,
  • pediatria,
  • psychiatria,
  • psychiatria dzieci i młodzieży,
  • radioterapia onkologiczna,
  • stomatologia dziecięca

W tych dziedzinach, oprócz wyższych stawek,  państwo zapewnia też większą liczbę miejsc szkoleniowych.

Nowe stawki pensji rezydentów 

Wynagrodzenie zasadnicze lekarzy rezydentów specjalizacji priorytetowych od 1 lipca 2026 r. wyniesie: 

- 11 654,76 zł  w pierwszych dwóch latach zatrudnienia  (obecnie  10 711 zł),  

- 12 714,29 zł brutto po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury  (obecnie  11 685 zł),  

W innych niż priorytetowe dziedzinach medycyny rezydent zarobi:

- 10 595,24 zł w pierwszych dwóch latach  (obecnie 9 737 zł),

- 10 913,10 zł - po dwóch latach (obecnie 10 030 zł).

Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed 1 lipca 2020 r., zachowają prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, aż do dnia zakończenia szkolenia w tym trybie. Ich wynagrodzenie zasadnicze wyniesie więc 12 714,29 zł.