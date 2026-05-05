W niektórych, deficytowych dziedzinach rezydenci mogą liczyć na wyższe stawki
Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Pójdzie ono w górę średnio o ok. 1 tys. zł brutto.
Jak szacuje Ministerstwo Zdrowia podwyżka obejmie 52 tysiące osób – tylu lekarzy i lekarzy dentystów ma odbywać specjalizację w trybie rezydentury w latach 2026-2036.
Czytaj więcej
Ministerstwo Zdrowia planuje zmienić tryb zdobywania specjalizacji przez lekarzy rezydentów. Nowemu pomysłowi zarzuca się legalizację nepotyzmu. Re...
Nowe mają zachęcać do wybierania specjalizacji, w których są lub mogą być niedobory kadrowe. w 23 dziedzinach uznanych za priorytetowe. Chodzi o 23 dziedziny:
W tych dziedzinach, oprócz wyższych stawek, państwo zapewnia też większą liczbę miejsc szkoleniowych.
Wynagrodzenie zasadnicze lekarzy rezydentów specjalizacji priorytetowych od 1 lipca 2026 r. wyniesie:
- 11 654,76 zł w pierwszych dwóch latach zatrudnienia (obecnie 10 711 zł),
- 12 714,29 zł brutto po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury (obecnie 11 685 zł),
W innych niż priorytetowe dziedzinach medycyny rezydent zarobi:
- 10 595,24 zł w pierwszych dwóch latach (obecnie 9 737 zł),
- 10 913,10 zł - po dwóch latach (obecnie 10 030 zł).
Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed 1 lipca 2020 r., zachowają prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, aż do dnia zakończenia szkolenia w tym trybie. Ich wynagrodzenie zasadnicze wyniesie więc 12 714,29 zł.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas