Hantawirus zwrócił uwagę opinii publicznej po doniesieniach o zainfekowaniu kilku pasażerów płynących luksusowym statkiem wycieczkowym MV Hondius. Choć zakażenia hantawirusami nie należą do częstych, mogą prowadzić do ciężkich chorób układu oddechowego lub nerek.

Reklama Reklama

Czym są hantawirusy?

Hantawirusy to cała rodzina wirusów, które mogą wywoływać dwie poważne choroby, z których jedna atakuje płuca, a druga nerki. Szczególnie groźny jest hantawirusowy zespół płucny, ponieważ jego śmiertelność może sięgać około 40 proc. Choroba ta najczęściej występuje w Ameryce Północnej i Południowej. Jak informuje Reuters, według danych rządu Kanady na świecie każdego roku notuje się około 200 przypadków hantawirusowej choroby płuc.

Wirus rozprzestrzenia się przede wszystkim za pośrednictwem gryzoni. Do zakażenia najczęściej dochodzi wtedy, gdy człowiek wdycha cząsteczki wirusa unoszące się w powietrzu z odchodów, śliny lub moczu szczurów i myszy. Ryzyko zakażenia może pojawić się na przykład podczas zamiatania miejsc, w których wcześniej gniazdowały gryzonie. Sama nazwa wirusa pochodzi od rzeki Hantan w Korei Południowej, gdzie został zidentyfikowany w latach 70. XX wieku.

W jaki sposób objawia się zakażenie hantawirusem?

Pierwsze objawy zakażenia zwykle są niepozorne i mogą przypominać symptomy grypy, co utrudnia rozpoznanie. Osoby zarażone odczuwają zmęczenie oraz mają gorączkę. Objawy pojawiają się najczęściej od jednego do ośmiu tygodni po kontakcie z wirusem. Po kilku kolejnych dniach mogą pojawić się kaszel, duszności i płyn w płucach.

Jak leczy się zakażenie hantawirusem?

Nie istnieje żadna konkretna terapia przeciwko hantawirusowi. Leczenie polega głównie na opiece wspomagającej, odpoczynku, podawaniu płynów i monitorowaniu stanu pacjenta. W cięższych przypadkach chory może wymagać wsparcia oddechowego, w tym podłączenia do respiratora.

Podstawą profilaktyki jest ograniczanie kontaktu z gryzoniami. Należy usuwać je z miejsc, w których przebywają ludzie, a przy sprzątaniu unikać zamiatania i odkurzania wyschniętych odchodów. Takie działania mogą bowiem zwiększyć ryzyko zakażenia.