Zespół naukowców z McGovern Medical School przy akademii medycznej UTHealth w Houston już w 2022 r. przeprowadził badanie, które wykazało związek pomiędzy szczepieniem przeciw grypie a mniejszym ryzykiem choroby Alzheimera u seniorów. W nowym badaniu opublikowanym w kwietniu w czasopiśmie „Neurology” naukowcy poszli krok dalej i porównali dwie wersje preparatu przeciw grypie podawane osobom w wieku 65 lat i starszym.

Wyższa dawka szczepionki przeciw grypie zapewniła silniejszy efekt ochronny

Naukowcy przeanalizowali dane niemal 200 tys. osób w wieku 65 lat i starszych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wniosek był podobny. U seniorów, którzy otrzymali wysoką dawkę szczepionki, ryzyko rozwoju Alzheimera było niższe niż u tych, którzy przyjęli dawkę standardową.

Wysokodawkowa szczepionka przeciw grypie wiązała się z niemal 55-procentowym spadkiem ryzyka choroby Alzheimera w okresie około dwóch lat. Wcześniej ustalono, że standardowa szczepionka przeciw grypie obniżała ryzyko wystąpienia tej choroby o 40 proc. w ciągu czterech lat. Szczepionka wysokodawkowa zawiera cztery razy więcej antygenu niż zwykła wersja. Taki skład ma pobudzać silniejszą odpowiedź układu odpornościowego u osób starszych, u których naturalna odporność z wiekiem słabnie. W badaniu zauważono też różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami. Korzystny efekt występował w obu grupach, ale u kobiet był trwalszy i silniejszy.

W jaki sposób szczepionka przeciw grypie może zmniejszać ryzyko otępienia?

Naukowcy próbują też wyjaśnić, dlaczego szczepienie może mieć związek z niższym ryzykiem otępienia. Prawdopodobnie chodzi o wpływ preparatu na obniżenie stanu zapalnego. Cięższy przebieg grypy może nasilać ogólnoustrojową reakcję zapalną, a ta bywa łączona z procesami neurozapalnymi i neurodegeneracyjnymi. Lepsza ochrona przed infekcją może więc pośrednio zmniejszać obciążenie dla mózgu.

Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia. W zeszłym roku w samych Stanach Zjednoczonych chorowało na nią ponad 7 milionów Amerykanów w wieku 65 lat i starszych. Prognozuje się, że do 2050 r. ta liczba wzrośnie ponad dwukrotnie. W Polsce schorzenie to występuje u ok. 400 tysięcy osób, co oznacza, że dotyczy ponad 1 proc. populacji.