To istotna zmiana dla osób, które wybierają się do Hiszpanii. W razie konieczności będą mogły wykupić w tym kraju e-receptę wystawioną w Polsce. Od 4 maja będzie to możliwe już prawie w całej Hiszpanii.

Polska e-recepta w Hiszpanii. Gdzie można ją zrealizować?

Po zmianach e-receptę transgraniczną będzie można zrealizować niemal we wszystkich zakątkach Hiszpanii, z wyjątkiem regionów:

La Rioja

na Balearach usługa funkcjonuje obecnie tylko w jednej aptece - na Majorce, pod adresem: Passeig d’Antoni Maura 72, Mallorca – Manacor, Farmacia Rosa Llull Vila.

Portal ezdrowie.gov.pl przypomina lekarzom, by informowali o tej możliwości pacjentów, którzy wybierają się za granicę.

„Jeśli Twój pacjent wyjeżdża do Hiszpanii i potrzebuje leczenia ciągłego – poinformuj go o możliwości wykupienia polskiej e-recepty na miejscu” – czytamy na portalu.

E-recepta transgraniczna wystawiana jest tak samo, jak każda inna e-recepta. Nie ma potrzeby zaznaczania, że jest to e-recepta transgraniczna.

Gdzie jeszcze można zrealizować polską e-receptę? Pacjenci wykupią ją w tych krajach

Warto pamiętać, że oprócz Hiszpanii, e-receptę wystawioną w Polsce pacjenci mogą zrealizować również w wielu innych krajach Europy. Należą do nich:

Cypr

Estonia

w Finlandia

w Czechy

w Chorwacja

w Portugalia

w Grecja

na Łotwa

na Litwa.

Nie wszystkie recepty można zrealizować za granicą. Jakich leków nie wykupimy?

Co istotne, za granicą pacjenci nie zrealizują recepty rocznej (tzw. 365), która wymaga wykupienia leków w częściach. Nie można również wykupić e-recepty wystawionej na: