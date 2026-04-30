Pacjenci będą mogli wykupić polską receptę w kolejnym regionie Hiszpanii
To istotna zmiana dla osób, które wybierają się do Hiszpanii. W razie konieczności będą mogły wykupić w tym kraju e-receptę wystawioną w Polsce. Od 4 maja będzie to możliwe już prawie w całej Hiszpanii.
Po zmianach e-receptę transgraniczną będzie można zrealizować niemal we wszystkich zakątkach Hiszpanii, z wyjątkiem regionów:
Portal ezdrowie.gov.pl przypomina lekarzom, by informowali o tej możliwości pacjentów, którzy wybierają się za granicę.
„Jeśli Twój pacjent wyjeżdża do Hiszpanii i potrzebuje leczenia ciągłego – poinformuj go o możliwości wykupienia polskiej e-recepty na miejscu” – czytamy na portalu.
E-recepta transgraniczna wystawiana jest tak samo, jak każda inna e-recepta. Nie ma potrzeby zaznaczania, że jest to e-recepta transgraniczna.
Warto pamiętać, że oprócz Hiszpanii, e-receptę wystawioną w Polsce pacjenci mogą zrealizować również w wielu innych krajach Europy. Należą do nich:
Co istotne, za granicą pacjenci nie zrealizują recepty rocznej (tzw. 365), która wymaga wykupienia leków w częściach. Nie można również wykupić e-recepty wystawionej na:
