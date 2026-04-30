To istotna zmiana dla osób, które wybierają się do Hiszpanii. W razie konieczności będą mogły wykupić w tym kraju e-receptę wystawioną w Polsce. Od 4 maja będzie to możliwe już prawie w całej Hiszpanii.

Polska e-recepta w Hiszpanii. Gdzie można ją zrealizować?

Po zmianach e-receptę transgraniczną będzie można zrealizować niemal we wszystkich zakątkach Hiszpanii, z wyjątkiem regionów: 

  • La Rioja
  • na Balearach usługa funkcjonuje obecnie tylko w jednej aptece - na Majorce, pod adresem: Passeig d’Antoni Maura 72, Mallorca – Manacor, Farmacia Rosa Llull Vila.

Portal ezdrowie.gov.pl przypomina lekarzom, by informowali o tej możliwości pacjentów, którzy wybierają się za granicę.

„Jeśli Twój pacjent wyjeżdża do Hiszpanii i potrzebuje leczenia ciągłego – poinformuj go o możliwości wykupienia polskiej e-recepty na miejscu” – czytamy na portalu.

E-recepta transgraniczna wystawiana jest tak samo, jak każda inna e-recepta. Nie ma potrzeby zaznaczania, że jest to e-recepta transgraniczna.

Gdzie jeszcze można zrealizować polską e-receptę? Pacjenci wykupią ją w tych krajach

Warto pamiętać, że oprócz Hiszpanii, e-receptę wystawioną w Polsce pacjenci mogą zrealizować również w wielu innych krajach Europy. Należą do nich:

  • Cypr
  • Estonia
  • w Finlandia
  • w Czechy
  • w Chorwacja
  • w Portugalia
  • w Grecja
  • na Łotwa
  • na Litwa.

Nie wszystkie recepty można zrealizować za granicą. Jakich leków nie wykupimy? 

Co istotne, za granicą pacjenci nie zrealizują recepty rocznej (tzw. 365), która wymaga wykupienia leków w częściach. Nie można również wykupić e-recepty wystawionej na:

  • leki psychotropowe, odurzające, recepturowe
  • produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpz” (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania)
  • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • wyroby medyczne.