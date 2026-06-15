Kleszcze można spotkać nie tylko podczas spaceru po lesie. Występują one również na łąkach, w parkach, ogrodach i na przydomowych działkach, przeważnie w wysokich trawach oraz gęstych zaroślach. Wbrew popularnemu przekonaniu nie skaczą na ludzi z drzew. Ryzyko kontaktu z kleszczem wzrasta w momencie, gdy przebywamy na świeżym powietrzu bez odzieży zakrywającej nogi i ręce.

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Którą grupę krwi kleszcze wybierają najczęściej?

Nadal nie wiadomo, dlaczego niektóre osoby regularnie znajdują na skórze kleszcze, a inne niemal w ogóle. Naukowcy podejrzewają, że może to wynikać z indywidualnych cech organizmu, w tym zapachu ciała i grupy krwi. Aby sprawdzić to ostatnie powiązanie, badacze z Masaryk University w Brnie przeprowadzili eksperyment z wykorzystaniem nimf kleszcza pospolitego. Wyniki badania opisał portal WP Turystyka.

Naukowcy umieścili na oddzielnych szalkach próbki krwi reprezentujące grupy A, B, AB i 0. Następnie obserwowali, w stronę której z nich najczęściej kierowały się pajęczaki. Największe zainteresowanie wzbudziła grupa A, którą wybrało 36 proc. badanych kleszczy. Na drugim miejscu znalazła się grupa 0 z wynikiem 32 proc. Grupę AB wybrało 17 proc. pajęczaków, natomiast najmniej atrakcyjna okazała się grupa B, na którą skierowało się 15 proc. osobników.

Jak chronić się przed kleszczami?

Niezależnie od grupy krwi podstawową kwestią jest odpowiednia ochrona. Podczas spacerów po terenach, gdzie rośnie wysoka trawa, należy zakładać długie spodnie, zakryte buty i jasne ubrania, na których łatwiej dostrzec kleszcza.

Po powrocie z lasu, parku, łąki lub ogrodu trzeba dokładnie obejrzeć skórę, zwracając szczególną uwagę na zgięcia kolan i łokci, pachy, pachwiny oraz okolice za uszami. Im szybciej zauważymy i usuniemy pajęczaka, tym mniejsze ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi, w tym boreliozą, która może prowadzić do powikłań neurologicznych i stanów zapalnych stawów.