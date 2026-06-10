Zrębki z dodatkiem deltametryny ograniczyły liczbę dorosłych kleszczy i nimf nawet o 99 proc.
Naukowcy analizowali skuteczność dwóch rodzajów jesionowych zrębków wysypywanych przy ścieżkach dla spacerowiczów: naturalnych oraz nasączonych deltametryną, środkiem stosowanym m.in. do zwalczania roztoczy w rolnictwie. Wyniki badania opublikowano właśnie na łamach czasopisma „Ticks and Tick-borne Diseases”.
Okazało się, że oba rozwiązania znacząco zmniejszały liczbę kleszczy przy krawędziach szlaków, czyli w miejscach, gdzie ludzie najczęściej mają z nimi kontakt. Zrębki z dodatkiem deltametryny ograniczyły liczbę osobników dorosłych i nimf nawet o 99 proc. w ciągu dwóch sezonów. W przypadku zwykłych zrębków redukcja wyniosła 48 proc.
Autorzy przypuszczają, że czyste zrębki działają przede wszystkim jako sucha, fizyczna bariera między roślinnością a ścieżką. Takie podłoże może ograniczać przemieszczanie się kleszczy w stronę miejsc, w których najłatwiej o kontakt z człowiekiem. W przypadku zrębków potraktowanych deltametryną efekt wzmacnia dodatkowo działanie środka chemicznego.
– To badanie pokazuje, że istnieją różne strategie zarządzania środowiskiem mogące skutecznie zmniejszać liczbę kleszczy w najbardziej strategicznych miejscach – powiedziała jedna z autorek publikacji prof. Manisha A. Kulkarni. Jak podkreśliła, drewniane zrębki wysypywane na spacerowych szlakach są narzędziem prostym, praktycznym i stosunkowo tanim.
Ten sposób można też z powodzeniem wykorzystać do celów prywatnych. Zrębki warto rozsypać w przydomowym ogrodzie, szczególnie wokół ścieżek, tarasów, altan, placów zabaw czy innych miejsc, w których często przebywamy. Należy przy tym pamiętać, by nie zaniedbywać regularnego koszenia trawy i usuwania na bieżąco zalegających liści. Jeśli chcemy trwale pozbyć się kleszczy, połączenie tych działań przyniesie najlepsze rezultaty.
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Liczba przypadków boreliozy oraz innych chorób przenoszonych przez kleszcze rośnie w wielu regionach Ameryki Północnej i Europy wraz z rozszerzaniem się zasięgu występowania tych pajęczaków. Naukowcy wiążą to m.in. z ocieplaniem klimatu, łagodniejszymi zimami, zmianami użytkowania terenów oraz większą liczebnością zwierząt będących żywicielami kleszczy, takich jak jelenie czy gryzonie.
Według amerykańskich Centers for Disease Control and Prevention w samych Stanach Zjednoczonych co roku może dochodzić do ok. 476 tys. zakażeń boreliozą. Także w Polsce liczba zachorowań rośnie z roku na rok. W 2025 r. odnotowano ok. 30 tys. przypadków boreliozy. Najwięcej zakażeń wykrywa się latem, gdy aktywność kleszczy jest największa, a najwyższą liczbę zachorowań notuje się w województwach mazowieckim, lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim.
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