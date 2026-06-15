Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Experience Matters”, które podkreśla znaczenie doświadczenia i praktyki we współczesnej stomatologii — zarówno z perspektywy lekarzy, jak i samych pacjentów. W gronie topowych międzynarodowych ekspertów dr Cićkiewicz zaprezentował autorski wykład poświęcony cyfrowemu planowaniu leczenia interdyscyplinarnego z wykorzystaniem technologii 3D, CBCT oraz zaawansowanych narzędzi wspierających precyzyjne projektowanie przyszłego uśmiechu.

„Nie leczymy wyłącznie tego, co widzimy w jamie ustnej”

Wystąpienie polskiego specjalisty koncentrowało się wokół ewolucji, jaką przeszła współczesna ortodoncja. Dr Cićkiewicz udowodnił, że w zaawansowanych przypadkach klinicznych rola lekarza wykracza daleko poza zmianę ustawienia zębów. Wymaga ona analizy wielu struktur anatomicznych i estetycznych: pozycji zębów, korzeni oraz kości, kondycji i architektury dziąseł, planowanych uzupełnień protetycznych i implantów, a także ogólnej estetyki twarzy oraz indywidualnych oczekiwań pacjenta.

„Dziś nie leczymy wyłącznie tego, co widzimy w jamie ustnej. Projektujemy to, co powinno istnieć na końcu leczenia — funkcjonalnie, estetycznie i biologicznie bezpiecznie.” - podkreśla dr Maciej Cićkiewicz.

Filozofia leczenia interdyscyplinarnego

Podczas prezentacji dr Cićkiewicz przybliżył uczestnikom swoją filozofię pracy, która opiera się na pełnej integracji ortodoncji, stomatologii estetycznej, protetyki oraz diagnostyki cyfrowej. Szczególną uwagę poświęcił praktycznemu wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi, takich jak Invisalign Smile Architect™, tomografii komputerowej (CBCT), skanów 3D oraz zaawansowanych symulacji komputerowych. Pozwalają one na precyzyjne zaprogramowanie całej terapii w odniesieniu do finalnego, pożądanego efektu estetycznego i funkcjonalnego jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Obecność dr. Macieja Cićkiewicza na scenie EMEA Ortho Summit w Barcelonie to duże wyróżnienie i potwierdzenie, że polscy specjaliści pełnią ważną rolę w kreowaniu światowych trendów ortodoncji cyfrowej.

Dr Maciej Cićkiewicz To współtwórca Cićkiewicz Clinic w Warszawie, interdyscyplinarnej kliniki stomatologicznej, w której procesy lecznicze opierają się na technologiach cyfrowych, diagnostyce 3D oraz ścisłej współpracy zespołu ekspertów różnych dziedzin. Jest również twórcą kanału Dental Movies - jednego z największych projektów edukacyjnych dla lekarzy dentystów w Polsce, który na platformie YouTube zgromadził społeczność ponad 100 tysięcy subskrybentów.

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