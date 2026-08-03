34-letnia Szczepaniak wyruszyła w piątek ze szwedzkiej miejscowości Kåseberga. Jej celem było dotarcie wpław do Pobierowa w województwie zachodniopomorskim. Plan zakładał niemal trzy doby nieprzerwanego pływania.

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„Karolina Szczepaniak zakończyła próbę przepłynięcia Morza Bałtyckiego wpław ze Szwecji do Polski. Płynęła przez 58 godzin” – przekazano na jej profilu na Instagramie.

„Dziękujemy” – dodano w krótkim komunikacie.

Karolina Szczepaniak: od olimpijki do rekordzistki świata

Przez cały czas pływaczce towarzyszyła łódź z zespołem zabezpieczającym i wspierającym.

Próbie towarzyszyła zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację 14-letniego Piotrka, który doznał urazu odcinka szyjnego kręgosłupa po niefortunnym skoku do wody.

Karolina Szczepaniak to utytułowana polska pływaczka, specjalizująca się w stylu zmiennym. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich – w Pekinie w 2008 r. i Londynie w 2012 r.

Od kilku lat koncentruje się na pływaniu długodystansowym. Na swoim koncie ma liczne rekordy osiągane zarówno w basenie, jak i na wodach otwartych. Jest rekordzistką świata w pływaniu ciągłym bez snu – przez 72 godziny pokonała dystans 177,785 km.

W wieku dwudziestu kilku lat zachorowała na anoreksję bulimiczną. Choroba przerwała rozwój jej kariery sportowej i wymagała długiego leczenia, obejmującego pobyty w szpitalach psychiatrycznych oraz wieloletnią terapię. Dziś pracuje jako psycholożka sportu i trenerka pływania.

Próby przepłynięcia Morza Bałtyckiego

Ubiegłoroczna próba przepłynięcia Bałtyku zakończyła się po pokonaniu 142 km i 400 m. Została przerwana z powodu pogarszających się warunków pogodowych około 30 km przed metą.

Osiągnięty wówczas wynik należy do najdłuższych oficjalnie potwierdzonych dystansów przepłyniętych w historii pływania na wodach otwartych.

W niedzielę wieczorem, 2 sierpnia, historyczną próbę przepłynięcia Bałtyku wpław zakończył natomiast Bartłomiej Kubkowski. Po blisko 56 godzinach nieprzerwanego wysiłku dopłynął ze szwedzkiej Kåsebergi do Dziwnowa i wyczerpany, ale o własnych siłach, wyszedł na plażę.

Został pierwszym człowiekiem, który pokonał tę trasę wpław. Dla Kubkowskiego było to piąte podejście do tego wyzwania. Po latach nieudanych prób pokonał własne słabości i kapryśne wody Bałtyku, doprowadzając projekt do szczęśliwego finału. Przeprawa miała także wymiar charytatywny.

Podczas wyczynu prowadzona była zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters, wspierającej dzieci i młodzież chorujące na nowotwory.