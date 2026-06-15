Zełenski, przemawiając w Ławrze Peczerskiej, zabytkowym klasztorze w Kijowie, który został uszkodzony w wyniku nocnego ataku Rosji, powiedział, że Stany Zjednoczone zgodziły się na zaproszenie Putina na spotkanie, które rozpocznie się w poniedziałek w Évian-les-Bains.

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Zełenski zwrócił się też do państw grupy G7 o zwiększenie presji na Rosję po zmasowanych atakach na jego kraj w nocy z niedzieli na poniedziałek, w których zginęło co najmniej 11 osób. Szef państwa ukraińskiego powiadomił, że Moskwa użyła do ataku 70 rakiet i ponad 600 dronów.

Wołodymyr Zełenski: Rosja znów pokazała, że nie jest gotowa do rozmów

– Przekazaliśmy wiadomość, że jesteśmy gotowi spotkać się z Putinem podczas szczytu G7, ponieważ jest tam (Donald) Trump i jest tam (Emmanuel) Macron, a więc Europejczycy i Ameryka. To dobra, moim zdaniem, bardzo dobra okazja, żeby się spotkać – powiedział Zełenski zwracając się po angielsku do dziennikarzy.. – Europa i Stany Zjednoczone doszły do porozumienia, a Rosja po raz kolejny pokazała, że nie jest gotowa do rozmów – dodał.

Jeden z ukraińskich urzędników poinformował w rozmowie z agencją Reutera, że Zełenski informował Amerykanów i prezydenta Francji Emmanuela Macrona o propozycji rozmów. – Ukraina również przekazała zaproszenie bezpośrednio stronie rosyjskiej, ale nie otrzymała jasnej odpowiedzi – powiedział rozmówca agencji.

W liście otwartym do Putina, wystosowanym na początku czerwca, Zełenski zaproponował spotkanie twarzą w twarz i zasugerował, że wojna zwiększa obciążenie rosyjskiej gospodarki.

W odpowiedzi Putin publicznie oświadczył, że nie widzi powodu do spotkania, a ukraińskie ataki dronów dalekiego zasięgu nie stanowią dla Rosji zagrożenia gospodarczego.

Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że będzie rozmawiał z Europejczykami, jak skłonić Władimira Putina do zakończenia wojny

Zełenski mówił wcześniej, że jego priorytetem na spotkaniu G7 będzie zabezpieczenie większej liczby systemów obrony powietrznej, by móc bronić się przed rosyjskimi atakami. – Spotkamy się z Europejczykami, a także z prezydentem Trumpem; porozmawiamy z nim o tym, jak nakłonić Putina do zakończenia tej wojny – mówił.