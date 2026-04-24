Zmiany w systemie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązują od 17 września 2025 r. Umożliwiają one pacjentom bezpośredni dostęp do trzech nowych specjalistów, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza rodzinnego.

Nowa lista lekarzy specjalistów dostępnych bez skierowania. Dodano trzech specjalistów

Uzyskanie skierowania do specjalisty od lekarza rodzinnego w praktyce oznacza konieczność odbycia dwóch wizyt lekarskich, co bywa dla pacjentów uciążliwe. Wprowadzone zmiany mają ułatwić pacjentom dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Od 17 września 2025 r. bez skierowania można się umówić do trzech nowych specjalistów:

lekarza medycyny sportowej,

optometrysty,

psychologa.

Obecnie pacjent może zarejestrować się bezpośrednio do tych specjalistów w placówce mającej kontrakt z NFZ, bez konieczności wcześniejszego odwiedzenia lekarza rodzinnego.

"Zmiany to krok w stronę bardziej efektywnej opieki zdrowotnej i ułatwienia pacjentom dostępu do leczenia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli więcej czasu dla pacjentów wymagających szerszej diagnostyki, a osoby z mniej skomplikowanymi problemami zdrowotnymi lub potrzebujące odpowiedniego zaświadczenia będą miały szybszą ścieżkę do właściwych specjalistów" – ocenia Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Wizyta bez skierowania. Jaką poradę mogą uzyskać pacjenci?

Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną w Polsce w ostatnich latach znacznie wzrosło. Dzięki wprowadzonym zmianom pacjentom ma być łatwiej umówić się do specjalisty. Obecnie bez skierowania można skorzystać zarówno z porady psychologa, jak i psychiatry.

Jak wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta, lekarze medycyny sportowej zajmują się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem urazów oraz schorzeń związanych z uprawianiem sportu. Z ich porady mogą skorzystać zarówno profesjonalni zawodnicy, jak i osoby trenujące amatorsko, w tym również dzieci. Specjaliści ci zajmują się także orzecznictwem sportowym w zakresie zdolności do uprawiania danej dyscypliny.

Optometrysta diagnozuje natomiast wady wzroku i na tej podstawie dobiera odpowiednią korekcję – okulary lub soczewki kontaktowe. Warto pamiętać, że specjalista ten nie posiada uprawnień do diagnozowania chorób oczu czy wykonywania zabiegów. Może jednak wystawić skierowanie do okulisty, jeśli podczas badania wykryje niepokojące objawy wymagające specjalistycznej konsultacji.

Do kogo jeszcze można się dostać bez skierowania? Lista lekarzy jest dłuższa

Poza psychologiem, lekarzem medycyny sportowej i optometrystą, bez skierowania można umówić się na wizytę również do takich specjalistów, jak: