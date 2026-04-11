Elektroniczne formy orzeczeń lekarskich zostaną wprowadzone na mocy nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. W okresie przejściowym nadal dostępne będą również zaświadczenia w postaci papierowej.

Zmiany w badaniach medycyny pracy. Orzeczenia lekarskie w formie elektronicznej

Zmiana zasad w zakresie badań medycyny pracy będzie odczuwalna zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Rozporządzenie zakłada wprowadzanie od 17 kwietnia 2026 r. cyfrowej dokumentacji medycznej. Orzeczenia lekarskie mają być wydawane w formie elektronicznej i automatycznie trafiać na Internetowe Konto Pacjenta.

"Orzeczenie lekarskie sporządzone w formie elektronicznej będzie zapisywane i przechowywane w Systemie Informacji Medycznej, a następnie dane i informacje nim objęte przekazywane do Internetowego Konta Pacjenta" – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Cyfryzacja dokumentacji ma następować stopniowo. Przewidziano okres przejściowy, trwający jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy. Na razie dokumenty nadal będą więc mogły być wystawiane również w formie papierowej, na przykład na żądanie badanej osoby lub w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego.

Co jeszcze się zmieni? Nowy wzór orzeczeń lekarskich

Istotną zmianą jest również nowy wzór orzeczeń lekarskich. Określono zakres danych, które będą objęte takim orzeczeniem. Zgodnie z nowymi wytycznymi do pracodawcy trafią tylko podstawowe informacje dotyczące zdolności pracownika do pracy lub jej braku. Ich zakres będzie dostosowany do rodzaju orzeczenia. W nowym wzorze przewidziano także zamieszczenie:

zaleceń lekarza wynikających z warunków pracy lub

zaleceń wynikających z decyzji lekarza o konieczności przeniesienia pracownika na inne stanowisko.

Lekarz medycyny pracy będzie mógł wydać również zalecenia zdrowotne skierowane bezpośrednio do pracownika, dotyczące pozazawodowych aspektów zdrowia lub podjęcia działań profilaktycznych. Pojawią się one w Internetowym Koncie Pacjenta. Zalecenia te nie będą jednak przekazywane pracodawcy.