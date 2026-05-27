Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że mediana zarobków lekarzy ze specjalizacją na kontrakcie wynosi 25 595 zł brutto. W przypadku etatu (25 proc. lekarzy ze specjalizacją) mediana wynagrodzenia to 23 666 zł brutto. Jeżeli chodzi o umowy zlecenia/o dzieło – mediana wynosi 16 940 zł brutto. Na podstawie umów cywilnoprawnych (kontrakt, zlecenie, dzieło) z podmiotami leczniczymi rozlicza się 73,16 proc. specjalistów. To dane z lutowej zbiórki danych, które AOTMiT pozyskuje ze szpitali.

Ilu lekarzy zarabia powyżej 100 tys. zł miesięcznie?

Choć mediana zarobków lekarza ze specjalizacją na kontrakcie jest zbliżona do wynagrodzenia etatowca, to medyk na samozatrudnieniu może mieć podpisane kontrakty z kilkoma szpitalami. Jak mówił w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Daniel Rutkowski, prezes AOTMiT, „obecnie widzimy zarobki tylko na poziomie jednego podmiotu. Dla przykładu, według danych za ubiegły rok ok. 1 proc. lekarzy na kontrakcie zarabiało powyżej 100 tys. zł miesięcznie. Kłopot w tym, że dane te dotyczyły pojedynczych umów zawieranych przez lekarzy z konkretnym szpitalem”.

Z rozkładu wartości brutto wynagrodzeń na osobę wynika, że zarobki powyżej 100 tys. zł dotyczą 1,2 proc. lekarzy ze specjalizacją (625 kontraktów). Takich medyków jest w Polsce co najmniej 625; co najmniej, bo AOTMiT zbiera dane o kontraktach specjalistów w pojedynczych szpitalach. W grę wchodzi zaś sytuacja, w której lekarz ma kilka kontraktów z różnymi placówkami, które sumują się w kwotę przychodu w wysokości 100 tys. zł i więcej.

W przypadku specjalistów na etacie, umowa na 100 tys. zł i więcej dotyczy 49 osób. To 0,2 proc. lekarzy ze specjalizacją.

Faktyczne zarobki lekarzy AOTMiT pozna, jeżeli sukcesem zakończą się prace nad przepisami, które mają umożliwić monitorowanie zarobków lekarzy po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu. Wówczas możliwe będzie sumowanie kontraktów lekarza zawieranych z różnymi szpitalami, a nie tylko z jednym. Ministerialny projekt nowelizacji, która zakłada prowadzenie takiej ewidencji, jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Jakie są widełki zarobków medyków?

Największa grupa kontraktów lekarzy specjalistów, którzy współpracują ze szpitalami w ramach samozatrudnienia, mieści się w widełkach 10-15 tys. zł brutto. Dotyczy to 10 327 osób (20,6 proc.). W praktyce ich zarobki mogą być jednak większe – po zsumowaniu kontraktów ze wszystkimi placówkami, z którymi współpracują.

W przypadku etatowców najwięcej specjalistów mieści się w widełkach 15-20 tys. zł brutto. To 23,1 proc. lekarzy ze specjalizacją na etacie (4842 osób).

Mediana zarobków lekarzy bez specjalizacji na kontrakcie wynosi obecnie 18 070 zł brutto, a w przypadku umów zlecenia/o dzieło 17 939 zł brutto. Mediana dla etatowców to 20 733 zł brutto.

Jakie są średnie zarobki lekarzy w Polsce?

Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu w „Rzeczpospolitej”, średnie zarobki lekarza ze specjalizacją na umowie o pracę w Polsce wynoszą 24 044,76 zł brutto (według stanu na luty 2026 r.). To kwota uwzględniająca dyżury i dodatki stażowe.

Najsłabiej zarabiające 25 proc. etatowców otrzymuje średnio 15 759,32 zł brutto, a najlepiej wynagradzane 25 proc. medyków ze specjalizacją – powyżej 29 030,77 zł brutto. Co istotne, na podstawie umowy o pracę ze szpitalami rozlicza się jedynie ok. jedna czwarta lekarzy specjalistów – to 24 tys. pracowników. Pozostali medycy współpracują z podmiotami leczniczymi w ramach tzw. kontraktów, czyli w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Większe pensje niż te minimalne otrzymują też lekarze bez specjalizacji na etacie. Od 1 lipca ich wynagrodzenie nie może być niższe niż 10 595,24 zł. W praktyce zarabiają średnio 18 355,49 zł brutto, a najlepiej zarabiające 25 proc. ponad 21 608,52 zł.

Zarobki lekarzy stażystów urosną w drugiej połowie roku z 7 772,63 zł brutto do 8 458,38 zł. Faktyczne pensje rezydentów nie są o wiele wyższe, bo wynoszą średnio 9 797,14 zł.