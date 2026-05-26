W dniu ślubu pary młode zazwyczaj otrzymują od gości gotówkę, która po weselu trafia na konto bankowe. Łączna suma prezentów może wynosić kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pojawia się więc pytanie, czy taka wpłata może zainteresować urząd skarbowy i czy od pieniędzy z kopert trzeba zapłacić podatek?

Reklama Reklama

Kiedy trzeba zapłacić podatek od prezentów ślubnych?

Z podatkowego punktu widzenia prezenty ślubne są darowizną. Oznacza to, że podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nie każda darowizna powoduje jednak obowiązek podatkowy. Kluczowe znaczenie ma wartość prezentu od jednej osoby oraz stopień pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Obecnie obowiązują następujące limity:

36 120 zł dla I grupy podatkowej, do której zaliczają się rodzice, rodzeństwo, małżonek, dzieci, wnuki, dziadkowie, pasierb, ojczym, macocha, zięć, synowa i teściowie.

27 090 zł dla II grupy, czyli dla zstępnych rodzeństwa, zstępnych i małżonków pasierbów, rodzeństwa rodziców, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych.

5733 zł dla III grupy, czyli dla wszystkich osób niespokrewnionych.

Powyższe kwoty dotyczą pojedynczego gościa. Co ważne, liczy się suma darowizn od tej samej osoby z ostatnich 5 lat, a nie łączna kwota z całego wesela. Biorąc pod uwagę powyższe limity, większość par młodych może spać spokojnie, ponieważ wartość prezentów zwykle nie przekracza ustawowego limitu.

Czy pieniądze z kopert można wpłacić na konto bez zapłaty podatku?

Jak wygląda kwestia wpłaty pieniędzy z kopert na konto? W tym przypadku warto przywołać stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 sierpnia 2024 r., o którym wspomina Interia.

W interpretacji Dyrektor KIS odniósł się do sytuacji przyszłego pana młodego, który spodziewał się gotówki od gości weselnych. Wnioskodawca wskazał, że żadna z kwot od poszczególnych osób nie przekroczy limitu właściwego dla danej grupy podatkowej. Zapytał, czy musi zapłacić podatek, zgłaszać darowizny, czy może wpłacić pieniądze na konto oraz jak udokumentować ich pochodzenie.

Dyrektor KIS uznał, że w opisanej sytuacji nie powstaje obowiązek zapłaty podatku ani zgłoszenia darowizny. Bez znaczenia pozostaje także późniejsza wpłata otrzymanej gotówki na rachunek bankowy. Organ potwierdził również, że wystarczającą formą udokumentowania może być tabela z imieniem i nazwiskiem gościa, stopniem pokrewieństwa lub grupą podatkową oraz kwotą prezentu.

Duże darowizny od najbliższych lepiej przekazać przelewem

Inaczej wygląda sytuacja, gdy najbliższa rodzina chce przekazać bardzo wysoką kwotę. Warto jednak wiedzieć, że oprócz trzech wcześniej wymienionych grup podatkowych istnieje również tzw. zerowa grupa podatkowa, do której należą rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci, wnuki, dziadkowie, pasierb, ojczym i macocha. Darowizna otrzymana od tych osób nie jest obciążona podatkiem, niezależnie od otrzymanej kwoty, ale pod warunkiem, że pieniądze trafią do beneficjenta przelewem, przekazem pocztowym lub na rachunek w SKOK-u. Ponadto darowizna musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy (formularz SD-Z2).

Jeśli więc najbliższa rodzina chce przekazać więcej niż 36 120 zł, czyli ustawowy limit, nie powinna wręczyć pieniędzy w gotówce, ponieważ pozbawi to nowożeńców prawa do pełnego zwolnienia z podatku. Gdyby do tego doszło, para młoda będzie musiała zapłacić podatek w formie nadwyżki ponad kwotę wolną dla I grupy, czyli: