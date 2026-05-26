Osoby, które od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. pobierały świadczenie przedemerytalne i uzyskiwały dodatkowy przychód, mają obowiązek poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS sprawdzi na tej podstawie, czy wypłata była realizowana w prawidłowej wysokości i czy nie zostały przekroczone limity dorabiania.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do ZUS?

Rozliczenie dotyczy nie tylko osób zatrudnionych na umowie o pracę. Obowiązek obejmuje także zleceniobiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, członków rad nadzorczych, a także osoby pracujące za granicą. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS, wysłać pocztą albo przekazać za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Rodzaj dokumentu zależy od źródła przychodu.

Pracownik lub zleceniobiorca powinien dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy, zleceniodawcy albo innego płatnika składek. Dokument powinien wskazywać wysokość przychodu, najlepiej z podziałem na poszczególne miesiące.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W przypadku pracy za granicą wymagane może być zaświadczenie od zagranicznego pracodawcy lub oświadczenie o wysokości uzyskanego przychodu, zależnie od tego, czy Polska ma z danym państwem umowę w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

Ustawowy termin na dostarczenie dokumentu wypada 31 maja, jednak z racji tego, że jest to niedziela, termin został wydłużony do 1 czerwca.

Kiedy świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone?

Od przekazanych informacji zależy, czy świadczenie zostanie utrzymane, zmniejszone lub zawieszone. Po analizie dokumentów ZUS rozliczy przychód rocznie lub miesięcznie, wybierając sposób korzystniejszy dla świadczeniobiorcy. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu miesiąca od wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do zakończenia sprawy.

Jeśli osoba dorabiająca do świadczenia przedemerytalnego osiąga przychód niższy niż 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS wypłaca świadczenie w pełnej wysokości.

Jeśli przychód przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie jest wyższy niż 70 proc., świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, jednak nie może spaść poniżej ustawowej kwoty gwarantowanej.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłata świadczenia zostaje zawieszona.

Jak wygląda to w praktyce? Jak informuje Portal Samorządowy, w okresie od marca 2025 r. do lutego 2026 r. obowiązywały następujące limity:

przychód do 24 546 zł brutto nie wpływa na wysokość świadczenia,

jeśli przychód wyniósł od 24 546 zł do 68 726,40 zł brutto, świadczenie zostanie zmniejszone, przy czym obowiązuje kwota gwarantowana 946,70 zł,

po przekroczeniu 68 726,40 zł brutto ZUS zawiesza wypłatę świadczenia.

Od decyzji ZUS można się odwołać do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie składa się za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję, w ciągu miesiąca od jej doręczenia. Postępowanie odwoławcze jest darmowe.