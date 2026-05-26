ZUS czeka na rozliczenie do 1 czerwca
Osoby, które od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. pobierały świadczenie przedemerytalne i uzyskiwały dodatkowy przychód, mają obowiązek poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS sprawdzi na tej podstawie, czy wypłata była realizowana w prawidłowej wysokości i czy nie zostały przekroczone limity dorabiania.
Rozliczenie dotyczy nie tylko osób zatrudnionych na umowie o pracę. Obowiązek obejmuje także zleceniobiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, członków rad nadzorczych, a także osoby pracujące za granicą. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS, wysłać pocztą albo przekazać za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.
Rodzaj dokumentu zależy od źródła przychodu.
Ustawowy termin na dostarczenie dokumentu wypada 31 maja, jednak z racji tego, że jest to niedziela, termin został wydłużony do 1 czerwca.
Od przekazanych informacji zależy, czy świadczenie zostanie utrzymane, zmniejszone lub zawieszone. Po analizie dokumentów ZUS rozliczy przychód rocznie lub miesięcznie, wybierając sposób korzystniejszy dla świadczeniobiorcy. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu miesiąca od wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do zakończenia sprawy.
Jak wygląda to w praktyce? Jak informuje Portal Samorządowy, w okresie od marca 2025 r. do lutego 2026 r. obowiązywały następujące limity:
Od decyzji ZUS można się odwołać do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie składa się za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję, w ciągu miesiąca od jej doręczenia. Postępowanie odwoławcze jest darmowe.
