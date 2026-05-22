Płaca minimalna w 2027 r.

Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia to 31,40 zł brutto.

W maju między związkami zawodowymi a przedstawicielami pracodawców rozpoczęły się negocjacje w sprawie płacy minimalnej od 1 stycznia 2027 r. Według informacji Pulsu HR, na wejściu zaproponowano kwotę 4860,47 zł brutto, czyli wyższą od obecnej stawki o 54,47 zł.

Prawie 5000 zł pensji minimalnej

Z pisma resortu rodziny, do którego dotarł „Fakt” wynika, że kwota wyjściowa w negocjacjach powinna być wyższa i to aż o 121 zł. Pismo jest odpowiedzią dla związków zawodowych, które także w tym roku mają problem z dogadaniem się z pracodawcami.

Chodzi o prawidłowość wyliczenia minimalnej płacy. Pracodawcy twierdzą, że powinna wynosić 4860,47 zł brutto, a OPZZ obliczyło, że ok. 4900 zł. Związki zwróciły się więc do MRiPS o podanie kwoty, od której minimalne wynagrodzenie w 2027 r. nie powinno być niższe. Resort ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk odpowiedział, że jest to 4927 zł.

I ta kwota będzie zapewne kwotą wyjściową w dalszych negocjacjach między związkami, pracodawcami i rządem w Radzie Dialogu Społecznego. Jeśli jednak na tym forum strony nie dojdą do porozumienia do 15 lipca, rząd samodzielnie ustali stawkę minimalnego wynagrodzenia i ogłosi ją do 15 września.

Obowiązuje tu jednak zasada, że ostateczna kwota nie może być niższa niż rządowa propozycja, a zatem minimalne wynagrodzenie wyniesie co najmniej 4927 zł.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o płacy minimalnej Czym jest płaca minimalna?



To ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.



Na co wpływa wysokość płacy minimalnej?



Z płacą minimalna powiązane są również inne świadczenia. Każdemu pracującemu należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Również wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej. Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wysokość płacy minimalnej wpływa także na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez początkujących przedsiębiorców (stawki preferencyjne obowiązujące w ciągu pierwszych 24 miesięcy liczone są od postawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia)



Kto ustala wysokość płacy minimalnej?



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Rada ustosunkowuje się do niej. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.



Od czego zależy wysokość płacy minimalnej?



Wysokość płacy minimalnej zależy od prognozowanego wskaźnika inflacji oraz wzrostu gospodarczego (PKB). Kluczowym parametrem jest relacja do przeciętnego wynagrodzenia w kraju – ustawowy mechanizm gwarantuje, że pensja minimalna nie może stanowić mniej niż 55proc. tej prognozowanej wartości.



Wzrost płacy minimalnej może być wyższy od przyjętego w ustawie minimum.