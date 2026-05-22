To będzie akt schizmy, a ten pociąga za sobą ekskomunikę – taki komunikat skierowała do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X watykańska Dykasteria Nauki Wiary. To jasne wskazanie, jakie będą skutki jego działań – zapowiedzianych na lipiec święceń biskupich – i jasne przypomnienie, że po tym akcie sytuacja wróci (w najlepszym razie) do punktu wyjścia, a wszystko, co zostało ustalone przez lata dialogu, zostanie zatrzymane. Jaka była odpowiedź Bractwa? Wyznanie wiary przekazane papieżowi. Co to oznacza w języku eklezjalnym? Zazwyczaj wyznanie wiary poprzedza utworzenie nowego wyznania, które musi się określić w opozycji wobec starego. I wiele wskazuje na to, że tak należy traktować i to oświadczenie.