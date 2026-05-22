Po wydaleniu setek rosyjskich dyplomatów i oficerów wywiadu z Europy kremlowskie służby straciły sieć profesjonalnych agentów pod przykrywką. Na ile skomplikowało to realizację rosyjskich celów w Polsce?

Sowieci od lat 20. XX wieku przyjęli prostą zasadę. Zawsze istniały dwie grupy: linia nielegałów, czyli tych, którzy działali bez przykrycia dyplomatycznego, i linia działająca pod przykryciem dyplomatycznym – byli to funkcjonariusze służb specjalnych ulokowani w przedstawicielstwach Związku Radzieckiego, a później Federacji Rosyjskiej. Przy czym większość poważnych operacji w ostatnich latach była realizowana z pozycji nielegalnej. To wynika z faktu, że przedstawicielstwo dyplomatyczne jest stale obserwowane przez kontrwywiad.