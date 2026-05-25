Od lipca minimalne pensje w ochronie zdrowia wzrosną o 8,82 proc. To efekt corocznej waloryzacji, opartej na przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej za 2025 r. Jak pisaliśmy ostatnio w „Rzeczpospolitej”, faktyczne zarobki medyków często są jednak wyraźnie wyższe od ustawowego minimum.
Ile średnio zarabiają pielęgniarki?
Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wynika, że:
-
pielęgniarki z wykształceniem magisterskim i specjalizacją zarabiają średnio 15 303,80 zł brutto
-
a najlepiej opłacane 25 proc. tej grupy otrzymuje ponad 16 398,49 zł brutto.
-
wprzypadku pielęgniarek z wykształceniem magisterskim oraz tych ze specjalizacją, ale bez tytułu magistra, faktyczne średnie zarobki wynoszą około 11 508,73 zł.
-
Znacznie więcej niż wynosi ustawowe minimum zarabiają też pielęgniarki z grupy 6., czyli z wykształceniem licencjackim lub średnim bez specjalizacji. Z danych AOTMiT zebranych w lutym wynika, że średnia pensja w tej grupie wynosi około 11 052,49 zł brutto.
Płaca minimalna w ochronie zdrowia w 2026 roku
To jednak średnie faktyczne zarobki. A ile wynoszą ustawowo gwarantowane najniższe pensje pielęgniarek i pozostałych pracowników ochrony zdrowia?
Ustawa dotycząca zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych zakłada coroczną waloryzację najniższych pensji. Nowe stawki minimalnych wynagrodzeń będą obowiązywać od 1 lipca. Oznacza to, że od tego dnia minimalne wynagrodzenia medyków zostaną podwyższone.
-
Na największe podwyżki mogą liczyć pielęgniarki z grupy 2. z tytułem magistra pielęgniarstwa i wymaganą specjalizacją. Od 1 lipca 2026 r. ich płaca minimalna wyniesie 11 485,59 zł brutto, czyli o 931,17 zł więcej niż obecnie.
-
Pielęgniarki z grupy 5. (z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją lub ze ze średnim wykształceniem i specjalizacją) od lipca będą miały zagwarantowane co najmniej 9 081,63 zł brutto.
-
Z kolei pielęgniarki z grupy 6. (z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia lub z wymaganym średnim wykształceniem, które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa) otrzymają minimum 8 369,35 zł brutto.
Jak donosi „Rynek Zdrowia”, od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia dla pozostałych grup wyniosą:
-
lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – 12 910,16 zł brutto (wzrost o 1 046,67 zł),
-
farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik medyczny z magistrem i specjalizacją, a także położna z tytułem magistra i specjalizacją – 11 485,59 zł brutto (wzrost o 931,17 zł),
-
lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji – 10 595,24 zł brutto (wzrost o 858,99 zł),
-
stażysta – 8 458,38 zł brutto (wzrost o 685,75 zł),
-
farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, położna, technik elektroradiolog, psycholog lub inny pracownik medyczny z wykształceniem magisterskim, a także położna z licencjatem i specjalizacją albo średnim wykształceniem i specjalizacją – 9 081,63 zł brutto (wzrost o 736,28 zł),
-
fizjoterapeuta, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog lub inny pracownik medyczny z licencjatem, a także położna ze średnim wykształceniem bez specjalizacji – 8 369,35 zł brutto (wzrost o 678,53 zł),
-
inny pracownik medyczny ze średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny – 7 657,06 zł brutto (wzrost o 620,78 zł),
-
pracownik działalności podstawowej niewykonujący zawodu medycznego z wymaganym wyższym wykształceniem – 8 903,56 zł brutto (wzrost o 721,84 zł),
-
pracownik działalności podstawowej niewykonujący zawodu medycznego z wymaganym średnim wykształceniem – 6 944,78 zł brutto (wzrost o 563,04 zł),
-
pracownik działalności podstawowej niewykonujący zawodu medycznego z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 5 787,31 zł brutto (wzrost o 469,19 zł).