Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy z powodu stanu zdrowia. W przypadku częściowej niezdolności do pracy świadczenie jest niższe – od 1 marca 2026 r. wynosi 1483,87 zł.

Komu przysługuje renta z ZUS? Jakie warunki trzeba spełnić?

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przysługuje osobie, która ze względu na stan zdrowia utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest przyznawana w przypadku utraty możliwości wykonywania pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami z powodu stanu zdrowia.

Aby otrzymać rentę, osoba niezdolna do pracy musi mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy, który wynosi:

1 rok – jeżeli stała się niezdolna do pracy zanim ukończyła 20 lat,

2 lata – jeżeli stała się niezdolna do pracy między 20 a 22 rokiem życia,

3 lata – jeżeli stała się niezdolna do pracy między 22 a 25 rokiem życia,

4 lata – jeżeli stała się niezdolna do pracy między 25 a 30 rokiem życia,

5 lat – jeżeli stała się niezdolna do pracy po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy.

Wymagane jest również, by niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych, okresów pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg ten nie obowiązuje, jeśli ubiegający się o rentę jest całkowicie niezdolny do pracy i ma co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy w przypadku kobiet i 25-letni staż ubezpieczeniowy w przypadku mężczyzn. Jeśli natomiast ktoś stał się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musi posiadać 5 lat w ostatnich 10 latach, jeśli jest całkowicie niezdolny do pracy i udowodnił 25 lat składkowych dla kobiet i 30 lat składkowych dla mężczyzn.

Jakie choroby uprawniają do renty z ZUS?

O przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy decydują orzecznicy ZUS. Zależy to od rodzaju choroby lub stopnia jej zaawansowania. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, na liście chorób, które najczęściej są powodem przyznania renty z ZUS, znalazły się m.in.:

choroby układu krążenia;

choroby układu nerwowego;

choroby układu oddechowego

choroby oka

zaburzenia psychiczne i zachowania, takie jak schizofrenia czy depresja;

nowotwory złośliwe związane z pracą;

choroby skóry;

przewlekłe choroby układu ruchu

choroby zakaźne i pasożytnicze;

choroby układu kostno-stawowego oraz mięśniowego i tkanki łącznej;

Do renty uprawniają także choroby zawodowe, wśród których najczęściej diagnozowane są m.in.: