Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe dane dotyczące pracujących emerytów. Wynika z nich, że w grudniu 2025 r. 879,5 tys. emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. Jak zauważono, to o ponad 52 proc. więcej niż dziesięć lat wcześniej, choć tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało. W ciągu ostatniego roku liczba pracujących emerytów zwiększyła się nieznacznie – z 872,6 tys. do 879,5 tys. osób. Spośród nich 552,7 tys. było objętych również ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Jakie są przyczyny tego zjawiska? – Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnianie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie, i to sporo, nawet o około 8–12 proc. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie – wskazuje cytowany w komunikacie Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.

Z opublikowanych danych wynika, że większość pracujących emerytów stanowią kobiety (58,2 proc. ogółu). Średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi 67,8 roku – dla mężczyzn 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Blisko 97 proc. pracujących emerytów osiągnęło powszechny wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim (16,5 proc.) i śląskim (13,8 proc.), a najmniej – w opolskim (2,3 proc.).

W jakich branżach pracują emeryci?

ZUS podaje, że najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jest zatrudnionych w sektorach (wg klasyfikacji PKD 2007):

• opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 17,2 proc.,

• handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów – 12,5 proc.,

• przetwórstwo przemysłowe – 10,5 proc.,

• edukacja – 10,1 proc.

Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę, z której korzysta 37 proc. aktywnych zawodowo emerytów. 26,4 proc. wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. Wśród osób odprowadzających również składki emerytalne i rentowe przeważają zatrudnieni na etacie – to 58 proc. tej grupy.