„Właśnie zakończyłem przeprowadzane co pół roku badanie lekarskie w Walter Reed National Military Medical Center (Wojskowym Narodowym Centrum Medycznym im. Waltera Reeda). Wszystko wyszło IDEALNIE. Dziękuję wspaniałym lekarzom i personelowi! Wracam do Białego Domu. Prezydent DJT” – napisał.

Reklama Reklama

Trump nie ujawnił szczegółów badań.

Obawy o stan zdrowia Donalda Trumpa

Stan zdrowia prezydenta budzi zainteresowanie amerykańskich mediów, które przypominają, że to jego trzecia wizyta w tej placówce w ciągu ostatnich 13 miesięcy.

Stacja CNN przewiduje, że lekarze Trumpa w podsumowaniu badań „niemal na pewno stwierdzą, że (prezydent) cieszy się doskonałym zdrowiem”. Prawdopodobnie nie uciszy to jednak towarzyszących Trumpowi od lat pytań dotyczących jego zdrowia fizycznego i psychicznego – zauważyła telewizja. Przypomniała też, że nawet sam Trump ma refleksje dotyczące własnych ograniczeń fizycznych „od czasu do czasu rozmyślając o ograniczonym czasie, jaki mu pozostał na Ziemi, i zastanawiając się na głos, czy uda mu się trafić do nieba”. Stacja przypomina refleksje prezydenta USA, którymi dzielił się podczas wydarzenia w East Room na początku tego roku. – Nie wiem, jak długo jeszcze będę żył – mówił wtedy, dodając, że „mnóstwo ludzi poluje” na niego.

Stan zdrowia Donalda Trumpa? Zasinienia „od ściskania rąk”. Nie przysypia, „aktywnie słucha”

W ubiegłym roku Biały Dom poinformował, że u prezydenta zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych. Wśród lekarzy i opinii publicznej pojawiły się pytania np. o przyczynę zasinień widocznych na dłoniach Trumpa. Biały Dom podał, że to skutek codziennego przyjmowania przez niego aspiryny i częstego ściskania dłoni innym ludziom. Pytania budzi też widoczna podczas spotkań senność prezydenta. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniła, że Trump jedynie zamyka oczy, by „aktywnie słuchać”.

Stacja przypomniała też, że wizyta Trumpa w Centrum Medycznym Wojskowym im. Waltera Reeda jest również trzecią wizytą w tej placówce od czasu, gdy w zeszłym roku został najstarszym prezydentem w historii. Biały Dom poinformował, że badanie kontrolne obejmie „rutynowe coroczne badania stomatologiczne i lekarskie”, mimo że Trump już dwukrotnie w tym roku odwiedził dentystę na Florydzie.

Jak zauważa CNN, zespół Donalda Trumpa chętnie opisuje go jako lidera o niespożytej energii i niezrównanej bystrości, ignorując widoczne oznaki starzenia i momenty, gdy zdaje się przysypiać podczas spotkań.

Czy Donald Trump musi ujawnić wyniki badań lekarskich?

Prezydenci nie mają prawnego obowiązku ujawniania informacji o swoim stanie zdrowia – przypomina z kolei „Washington Post”. Kilku prezydentów przed Donaldem Trumpem już po zakończeniu kadencji ujawniło, że ukrywali problemy zdrowotne podczas urzędowania.

Zazwyczaj prezydenci mają jedną coroczną wizytę w tym ośrodku, chyba że doświadczają nagłego problemu ze zdrowiem. Biały Dom przekazał, że podczas wizyty w październiku Trump miał wykonany rezonans magnetyczny, a jego lekarz podał wówczas, że badanie miało charakter profilaktyczny.