Profesje adwokatów i dziennikarzy są podobne – jedni i drudzy operują słowem. Adwokaci przekonują sąd do swojej wizji rozstrzygnięcia sprawy, a dziennikarze komentują czytelnikom rzeczywistość. W obu przypadkach ustawy i kodeksy etyczne regulują zawodowe wzorce zachowania. W ich ramach adwokaci muszą działać zgodnie z regułami i na korzyść klientów, zaś dziennikarze informować odbiorców w sposób obiektywny i bezstronny.

Piszę o tych dwóch grupach zawodowych po makabrycznym śnie, w którym członkowie grup przestępczych zaczęli masowo wstępować do adwokatury. Podania o przyjęcie uzasadniali swoim bogatym doświadczeniem i kwalifikacjami zdobytymi w trakcie postępowań sądowych, w których występowali jako oskarżeni, a także umiejętnościami ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości.