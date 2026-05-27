To kolejna próba ucieczki dysydenta z Chin. Wcześniej był już zatrzymywany po wyjazdach do Tajlandii i Wietnamu, a także po nieudanej próbie przepłynięcia wpław do Tajwanu. Za każdym razem wracał w ręce chińskich władz.

Ucieczka z Chin przez Morze Żółte. Korea Południowa bada sprawę

Straż Przybrzeżna w Taean, nadmorskim regionie w zachodniej części Korei Południowej, poinformowała o zatrzymaniu obywatela Chin, którego zauważyli rybacy w łodzi pontonowej. Według funkcjonariuszy mężczyzna znajdował się w 3,5-metrowym szarym pontonie wyposażonym w silnik spalinowy.

Służby prowadzą dochodzenie pod kątem naruszenia przepisów imigracyjnych. Prawnik reprezentujący Donga, Kim Joo-kwang, potwierdził, że działacz przebywa w Taean, ale odmówił dalszych komentarzy z uwagi na trwające postępowanie.

Podobne ucieczki należą do rzadkości. Ostatni głośny przypadek dotyczył chińskiego dysydenta Kwona Pyonga, który trzy lata temu dotarł do Korei Południowej na skuterze wodnym.

Wieloletnie represje wobec Dong Guangpinga

Dong Guangping urodził się w 1958 roku w Zhengzhou w środkowych Chinach. Pracował jako policjant i żołnierz, zanim zaangażował się w działalność na rzecz praw człowieka.

Według ekspertów ONZ został zwolniony z policji w 1999 roku po podpisaniu listu dotyczącego masakry na placu Tiananmen z 1989 roku. Później wielokrotnie trafiał do więzienia pod zarzutem „podżegania do obalenia władzy państwowej”, oskarżenia często stosowanego wobec chińskich dysydentów.

W 2014 roku został zatrzymany po udziale w wydarzeniu upamiętniającym ofiary Tiananmen. Przez wiele miesięcy przetrzymywano go bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Następnie postawiono mu zarzut „wszczynania awantur i prowokowania konfliktów”, często wykorzystywany przez chińskie władze wobec aktywistów.

Tajlandia, Wietnam i nieudana próba dopłynięcia do Tajwanu

W 2015 roku Dong Guangping uciekł wraz z rodziną do Tajlandii i uzyskał status uchodźcy ONZ. Kanada zgodziła się przyjąć jego rodzinę, jednak tuż przed planowanym wylotem tajska policja zatrzymała dysydenta i przekazała go chińskim władzom.

W 2018 roku został skazany na ponad trzy lata więzienia za „podżeganie do obalenia władzy państwowej” oraz „nielegalne przekroczenie granicy”. Po wyjściu na wolność nadal pozostawał pod nadzorem policji i miał ograniczone możliwości utrzymania się.

W grudniu 2019 roku podjął desperacką próbę przedostania się do kontrolowanego przez Tajwan archipelagu Kinmen. Przez około osiem godzin płynął wpław.

„Ratuj mnie, Sheng Xue!” – miał powiedzieć podczas rozmowy telefonicznej z chińsko-kanadyjską aktywistką Sheng Xue. „Płynę do Tajwanu”.

Kobieta wspominała, że odpowiedziała mu: „Boże, wpław do Tajwanu? To niemożliwe”. Ostatecznie wyłowili go rybacy z Chin kontynentalnych, którzy przekazali go policji.

Kanada może odegrać kluczową rolę

W 2020 roku Dong Guangping ponownie uciekł z Chin, tym razem do Wietnamu, gdzie przez ponad dwa lata ukrywał się przed służbami. W 2022 roku został jednak zatrzymany przez wietnamskie władze, a następnie ponownie trafił do Chin.

Według Sheng Xue po kolejnym okresie zatrzymania wrócił do rodzinnego Henanu bez zatrudnienia i emerytury.

– Stracił wszystko – powiedziała aktywistka. Przyjaciele dysydenta liczą teraz, że Korea Południowa umożliwi mu dalszy wyjazd do Kanady, gdzie mieszka część jego rodziny. Kanadyjskie władze przypomniały jedynie w oficjalnym stanowisku, że kraj „ma dumną tradycję ochrony uchodźców i wspierania ich przesiedlania z współczuciem, szacunkiem i godnością”.

Sheng Xue poinformowała, że po potwierdzeniu dotarcia Donga do Korei Południowej skontaktowała się z kanadyjskimi urzędnikami, prosząc o zapewnienie mu bezpieczeństwa. – Historia życia Dong Guangpinga pokazuje, jak wiele znaczy wolność dla ludzkiego życia – podkreśliła.