Krytyk Xi Jinpinga na skuterze wodnym uciekł z Chin. Przepłynął ponad 300 km

Kwon, który uczęszczał do Iowa State University w Stanach Zjednoczonych przed powrotem do Chin, od dawna otwarcie krytykował autorytarne rządy w Pekinie i ścisłą cenzurę. Wypowiadał się przeciwko łamaniu praw człowieka w mediach społecznościowych i uczestniczył w prodemokratycznych protestach w Hongkongu w 2014 roku.

W sierpniu 2016 r. opublikował na Twitterze swoje zdjęcie w koszulce z kilkoma prześmiewczymi nazwiskami chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, w tym "Xitler". Wpisy te nie są już dostępne.

Zaledwie miesiąc później został zatrzymany przez policję i oskarżony za swoje komentarze w mediach społecznościowych, a jego prawnicy zostali odsunięci przez chińskie władze na kilka dni przed rozpoczęciem procesu.

Uciekinier z Chin szuka schronienia w kolejnym kraju

Lee Dae-seon, aktywista współpracujący z Dialogue China i mieszkający w Korei Południowej, powiedział, że Kwon został skazany na karę więzienia i zwolniony w marcu 2019 roku. Obaj byli w kontakcie od sierpnia 2019 r., a Kwon wyraził zamiar ubiegania się o azyl za granicą.

- Kwon powiedział mi, że jest gotowy opuścić Chiny i udać się do Korei Południowej, ale nie wiedziałem, jak zamierza przyjechać - powiedział Lee.

- Zadzwonił do mnie 16 sierpnia, gdy tylko został zabrany przez straż przybrzeżną, a wczoraj poszedłem się z nim zobaczyć. Chce wyjechać do kraju trzeciego. Studiował na Uniwersytecie Stanowym Iowa, więc mówi po angielsku. Chce wyjechać do kraju anglojęzycznego - dodał.