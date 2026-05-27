Ustawodawca przygotował projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy oraz szereg ustaw powiązanych. Nowelizacja ta ma wprowadzić mechanizmy przejrzystości wynagrodzeń, ocenę wartości pracy, obowiązki sprawozdawcze dotyczące luki płacowej oraz zasady wspólnej oceny wynagrodzeń. Zakres zmian wynika bezpośrednio z obowiązku wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 dotyczącej wzmocnienia stosowania zasady równej płacy kobiet i mężczyzn.

W aktualnej wersji projektu przewidziano sześciomiesięczne vacatio legis. Oznacza to, że przepisy zaczną obowiązywać dopiero po upływie pół roku od ogłoszenia ustawy. Nie sposób przewidzieć, kiedy to ogłoszenie nastąpi, ponieważ proces legislacyjny może przyspieszyć, spowolnić lub zostać wstrzymany na dowolnym etapie. Pewne jest natomiast to, że dyrektywa, którą projekt ma wdrożyć, powinna zostać implementowana do czerwca 2026 r., a termin ten jest prawnie wiążący.