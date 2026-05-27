W programie znajdą się m.in. dyskusje dotyczące obowiązkowego KSeF, kontroli podatkowych, reformy podatku od nieruchomości, globalnego minimalnego podatku CIT oraz nowych obowiązków raportowych dla firm. Jednym z kluczowych punktów wydarzenia będzie premiera drugiej edycji raportu „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa 2026”, przygotowanego przez MDDP i Konfederację Lewiatan.

Tegoroczna edycja Kongresu odbywa się w czasie intensywnych zmian w otoczeniu podatkowym przedsiębiorstw. Firmy mierzą się z koniecznością wdrażania nowych obowiązków związanych m.in. z Krajowym Systemem e-Faktur, raportowaniem JPK_KR_PD czy zmianami w podatkach dochodowych, równolegle śledząc zapowiadane działania deregulacyjne i postulaty uproszczenia systemu podatkowego.

W debatach podczas wydarzenia będą uczestniczyć przedstawiciele administracji publicznej, biznesu oraz doradcy podatkowi. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów, którego wystąpienie otworzy pierwszy dzień wydarzenia. Swoją obecność zapowiedział także, Zbigniew Stawicki, podsekretarz stanu i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Uczestnicy będą dyskutować o pierwszych doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem obowiązkowego KSeF, gotowości przedsiębiorców do wdrożenia systemu oraz najczęstszych problemach pojawiających się w firmach. W programie znalazł się również panel poświęcony bezpieczeństwu podatkowemu przedsiębiorców i relacjom firm z administracją skarbową. Podczas tej części wydarzenia zaprezentowana zostanie druga edycja raportu „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa 2026”, przygotowanego przez MDDP i Konfederację Lewiatan. Poddaje on analizie działania kontrolne organów podatkowych, od czynności sprawdzających i kontroli podatkowych po postępowania podatkowe i sądowe, oraz pokazuje, jak zmienia się praktyka funkcjonowania administracji skarbowej.

W raporcie podkreślane są m.in. zagadnienia cen transferowych, podatku u źródła oraz stosowania klauzuli GAAR, a także doświadczenia przedsiębiorców związane z czynnościami sprawdzającymi, które stały się najczęściej wykorzystywaną formą weryfikacji rozliczeń podatkowych.

Drugi dzień Kongresu zostanie poświęcony na webinary dotyczące praktycznych aspektów nowych regulacji. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o ryzykach związanych z planowanymi zmianami dotyczącymi kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i możliwościami przekwalifikowania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, a także o nowej strukturze JPK_KR_PD i zakresie danych przekazywanych administracji skarbowej przez przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe.

X Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan odbędzie się 16 czerwca w formule stacjonarnej w ADN Centrum Konferencyjnym w Warszawie oraz 17 czerwca online. Szczegółowy program wydarzenia oraz bezpłatna rejestracja dostępne na: https://kongrespodatkowy.lewiatan.org/

