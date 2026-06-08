Wiącek już w zeszłym roku zwracał się do resortu zdrowia z prośbą o interwencję w geriatrii. Pod koniec 2025 r. MZ przedstawiło obszerny opis sytuacji seniorów. Argumentowało wówczas, że m.in. wprowadza od roku akademickiego 2024/2025 nowe standardy kształcenia lekarzy z zakresu geriatrii i uznaje tę specjalizację za priorytetową.

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Jego zdaniem pilnej interwencji MZ wymagają: edukacja geriatryczna kadr medycznych, zwiększanie dostępności świadczeń i wyrobów medycznych dla seniorów, cyfryzacja systemu w zakresie udostępniania wyników badań lekarzom, a także wprowadzenie geriatrycznej opieki koordynowanej w POZ. Eksperci postulują również rozwój onkologii geriatrycznej i poprawę opieki nad pacjentami z zaburzeniami neuropoznawczymi.

RPO: Społeczeństwo się starzeje. To wyzwanie dla systemu zdrowia

„Starzenie się społeczeństwa i dokonujący się postęp w medycynie powodują wzrost kosztów opieki medycznej oraz świadczeń wsparcia socjalnego. Stanowi to też duże wyzwanie organizacyjne i kadrowe dla systemu opieki zdrowotnej. Jednocześnie opieka dla seniorów powinna być realnie dostępna” – napisał rzecznik.

Poprosił minister Jolantę Sobierańską-Grendę o szczegółowe ustosunkowanie się do wskazanych problemów oraz o przedstawienie planów ministerstwa na rzecz poprawy dostępności systemu ochrony zdrowia dla osób starszych.

Brakuje lekarzy specjalistów w geriatrii

„Rzeczpospolita” podała, że w latach 2019-2024 przybyło 79 pracujących lekarzy specjalistów w geriatrii – to wzrost o 16 proc. Przypomniała, że mimo to nie wszyscy pacjenci geriatryczni mogą liczyć na opiekę, a przybywa ich w szybszym tempie niż lekarzy z tą specjalizacją.

Według danych MZ w Polsce pracuje 559 lekarzy geriatrów. Statystycznie na 100 tys. mieszkańców przypada około 1,5 lekarza geriatry.