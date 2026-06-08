Podobnie jak w przypadku innych programów profilaktycznych NFZ (np. mammografii czy cytologii), aby skorzystać z darmowej tomografii niskodawkowej, pacjent spełniający kryteria wiekowe i zdrowotne (grupa ryzyka) nie będzie musiał ponosić kosztów. Od końca 2019 r. niskodawkowa tomografia (NDTK) była realizowana w Polsce jedynie jako Ogólnopolski Program Pilotażowy Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, co oznacza, że jego dostępność była bardzo ograniczona.

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NFZ zyska podstawę do finansowania skuteczniejszych badań

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia, zmiana przepisów jest konieczna, aby usunąć lukę prawną i dać NFZ legalne narzędzia do ogłoszenia konkursów na nowe, darmowe badanie przesiewowe raka płuca (NDTK). Dzięki temu mają powstać jasne kryteria oceny sprzętu i kadr, co pozwoli sprawnie wybrać najlepsze szpitale i szybko uruchomić program dla pacjentów.

Według danych MZ, rak płuca to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce. Rocznie wykrywa się ok. 1 tys. przypadków, a liczba zachorowań rośnie głównie wśród kobiet. Rak płuca charakteryzuje wysoki wskaźnik śmiertelności. W ciągu ostatnich dwóch dekad z jego powodu co roku umierało średnio ok. 22,1 tys. osób.

Niskodawkowa tomografia klatki piersiowej umożliwia ocenę płuc bez podania środka kontrastowego. Jest szybkim i bezpiecznym badaniem.

MZ zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2026 r.