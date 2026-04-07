Dopłaty wynoszą od 1000 do 3500 zł, ale mogą się o nie ubiegać tylko gospodarstwa domowe korzystające z ciepła systemowego. Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca.

Bon ciepłowniczy. Co to za świadczenie?

Bon ciepłowniczy to wsparcie dla gospodarstw domowych, które doświadczyły wzrostu cen ciepła systemowego, spowodowanego zakończeniem mrożenia cen energii. Powodem wprowadzenia bonu było wygaszenie mechanizmu maksymalnej ceny dostaw ciepła, które nastąpiło 30 czerwca 2025 r.

Gospodarstwa domowe mogły ubiegać się o bon dwukrotnie. Wnioski za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. były przyjmowane do 15 grudnia 2025 r. Wkrótce ruszy drugi nabór za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. Warunkiem przyznania bonu jest spełnienie kryterium dochodowego. Jego wartość zależy od wysokości cen ciepła.

Bon ciepłowniczy 2026. Komu przysługuje?

O bon ciepłowniczy mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, korzystające z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, jeśli cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ netto.

Jak wskazuje Ministerstwo Energii, dopłaty mogą otrzymać:

jednoosobowe gospodarstwa domowe, których dochód nie przekracza 3272,69 zł

wieloosobowe gospodarstwa domowe, których dochód nie przekracza 2454,52 zł na osobę

Wysokość bonu ciepłowniczego. Od czego zależy kwota?

Gospodarstwa domowe mogą otrzymać dopłatę od 1000 do 3500 zł. Jej wysokość zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto. W przypadku bonu ciepłowniczego za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. kwoty wynoszą:

1000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJdo 200 zł/GJ;

2000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJdo 230 zł/GJ;

3500 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Przy wypłacie bonu ciepłowniczego będzie uwzględniana zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeśli wskazane kryterium dochodowe zostanie przekroczone, nadal będzie możliwość ubiegania się o bon ciepłowniczy. Kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia, przy czym minimalna kwota wypłacanych bonów będzie wynosić 20 zł.

Jak ubiegać się o bon ciepłowniczy? Termin składania wniosków.

Nabór wniosków o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. ruszy 1 lipca 2026 r. i potrwa do 31 sierpnia 2026 r. Wnioski będzie można składać do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić:

osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania

nadać w placówce pocztowej

na stronie gov.pl

poprzez platformę ePUAP

przez aplikację mObywatel.

Wzór wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii. Dla jednego gospodarstwa może być przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie.

Do wniosku w większości przypadków należy załączyć zaświadczenie ze spółdzielni, od zarządcy wspólnoty lub innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokalu, które potwierdza fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz wysokość ceny ciepła netto, która decyduje o wartości przyznanego bonu ciepłowniczego. Wzór zaświadczenia również znajduje się na stronie internetowej BIP Ministerstwa Energii.