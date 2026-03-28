O nowym programie dotacji dla osób inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii informują Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ma wypełniać lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego. Jego budżet to 335 mln zł. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Dopłaty tylko na inwestycje już zrealizowane

Wsparcie z programu będzie przyznawane jako refinansowanie kosztów inwestycji już zrealizowanych, zakończonych między 1 sierpnia 2024 r. a 31 października 2025 r. Maksymalna kwota wypłaty to 28 tys. zł. Wnioski o dopłaty można składać od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, tzw. prosumenci wytwarzający energię elektryczną na własne potrzeby, które mają mikroinstalację podłączoną do sieci (program nie obejmuje instalacji off‑grid) i umowę regulującą wprowadzanie energii do sieci.

Dofinansowanie wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych – maksymalnie do 28 tys. zł, z tym że:

- instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 20 kW - nie więcej niż 7 000 zł ,

- magazyny energii o pojemności min. 2 kWh - maksymalnie 16 000 zł

- magazyny ciepła o pojemności min. 20 dm³ - maks. 20 zł / 1 dm³, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Do jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej można zgłosić do dofinansowania tylko jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła.

Jak czytamy na stronie resortu klimatu, uruchomienie programu to odpowiedź na oczekiwania społeczne oraz potrzeby rynku. Chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii i jej magazynowania, zwiększenie autokonsumpcji oraz poprawienie stabilności systemu elektroenergetycznego. Większa liczba magazynów energii oznacza bowiem mniejsze obciążenie sieci energetycznej w godzinach szczytowych, a także niższe koszty jej stabilizacji oraz bardziej stabilne ceny energii dla odbiorców.