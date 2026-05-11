Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo młodych osób poruszających się po drogach na jednośladach. Zmiany były od dawna rekomendowane przez ekspertów ruchu drogowego. Podobne regulacje od lat obowiązują już w wielu innych krajach Europy.

W kasku na rowerze i hulajnodze. Nowy obowiązek dla osób do 16. roku życia

Obecnie użytkownicy rowerów i hulajnóg elektrycznych nie mają prawnego obowiązku korzystania z kasków ochronnych, choć jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa. Już wkrótce się to zmieni. Nowe przepisy obejmą na razie najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Od 3 czerwca 2026 r. osoby do 16. roku życia, wsiadając na rower lub hulajnogę, będą musiały obowiązkowo założyć kask.

Reguluje to ustawa z 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Obowiązek dotyczy kierujących rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Ustawa wprowadza również przepisy dotyczące przewożenia dzieci na rowerach. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze albo na rowerze z napędem, pod warunkiem, że używa w czasie jazdy kasku ochronnego oraz jest umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę lub w foteliku rowerowym.

Dlaczego potrzebne są zmiany?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury, noszenie kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej może zmniejszyć ryzyko urazów głowy nawet o 44 proc.

– Z międzynarodowych badań ofiar wypadków drogowych (na podstawie: „Safer Micromobility”, International Transport Forum Policy Papers, OECD) wynika, że obrażenia głowy występują u 18–41 proc. ofiar wśród użytkowników e-hulajnóg, 20–24 proc. ofiar wśród rowerzystów, 35 proc. ofiar wśród użytkowników rowerów elektrycznych. W przypadku użytkowników e-hulajnóg dodatkowo 30–60 proc. ofiar wypadków doznaje obrażeń twarzy – tłumaczą autorzy ustawy.

Wprowadzenie obowiązku używania kasku przez dzieci do lat 16 w zeszłym roku jednogłośnie rekomendowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

– Ta zmiana jest konieczna. W wielu państwach Unii Europejskiej taki ustawowy obowiązek. We Francji, Austrii – do 12. roku życia, u naszych czeskich sąsiadów – do 18. roku życia – przekonywał wtedy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Mandat za jazdę bez kasku. Jakie grożą kary?

Za brak kasku przewidziano konsekwencje finansowe, które będą musieli ponieść rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży. Trzeba się liczyć z karą w wysokości do 100 zł.

W Kodeksie wykroczeń dodano art. 89a w brzmieniu: "Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 16. roku życia, dopuszcza do kierowania przez nią rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, jeżeli osoba ta wbrew obowiązkowi nie używa kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym, podlega karze grzywny do 100 złotych."