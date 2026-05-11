Brak centralnego systemu informacji o wiarygodności deweloperów powoduje, że potencjalni nabywcy lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym muszą samodzielnie weryfikować opinie i dane z różnych źródeł.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii zamieściło na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. ustawy deweloperskiej), który wzmacnia prawa kupujących mieszkania i domy na rynku pierwotnym.
Czytaj więcej
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy planistycznej wprowadza zmiany w przyjmowaniu Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych i wydaw...
– Ta ustawa zmieni standardy na rynku nieruchomości. Dziś brak centralnego systemu informacji o wiarygodności deweloperów powoduje, że potencjalni nabywcy lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym muszą samodzielnie weryfikować opinie i dane z różnych źródeł, co jest czasochłonne i często niewystarczająco rzetelne. Dzięki poszerzeniu funkcjonalności, portal Dom [red.: miał zawierać tylko informacje o cenach transakcyjnych] stanie się unikatowym w UE źródłem wiarygodnych informacji o deweloperach dla nabywców. W portalu znajdą się informacje z Rejestru Cen Nieruchomości, Krajowego Rejestru Sądowego i Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Potencjalny klient łatwo sprawdzi, czy deweloper terminowo kończy inwestycje, czy nałożono na niego sankcje administracyjne, czy organy nadzoru wydały wobec niego ostrzeżenia – wylicza Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii.
Potencjalny klient dowie się o toczących się postępowaniach sądowych w sprawie restrukturyzacji bądź upadłości, a także czy nabywcy odstępowali od umowy, a DFG zwracał im pieniądze, czy deweloper znalazł się na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta albo nadzoru budowlanego.
Czytaj więcej
Coraz więcej osób kupuje mieszkania, a prowadzi w nich działalność gospodarczą, która bywa uciążliwa dla sąsiadów. Ministerstwo Rozwoju i Technolog...
W podjęciu przemyślanej decyzji o zakupie ma też pomóc wprowadzenie minimalnych wymogów dla ogłoszeń sprzedaży. Mają one zawierać rzetelny rzut mieszkania z podaniem powierzchni pomieszczeń. Takie rysunki nie powinny wprowadzać klienta w błąd, sugerując, że w małym mieszkaniu po wstawieniu dużej kanapy do pokoju z aneksem kuchennym i sporego stołu zostanie jeszcze sporo miejsca na komunikację. Jeśli klient zawiera umowę z deweloperem na etapie „dziury w ziemi”, to takie „praktyki marketingowe” mogą go zmylić.
Poza możliwością prześwietlenia dewelopera i rzetelnego poinformowania nabywcy, wiceminister Lewandowski, jako szczególnie ważne z punktu widzenia interesów nabywców, wymienia jeszcze wprowadzenie rozwiązań, które mają utrudnić unikanie odpowiedzialności za wady, które ujawnią się w czasie obowiązywania rękojmi. Jeśli deweloper działa w formie spółki akcyjnej, to będzie ją mógł rozwiązać nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W przypadku spółki z o.o. będzie w takiej sytuacji wymagane przejęcie jej wynikających z rękojmi zobowiązań przez wspólników. Te rozwiązania mają zapobiegać spotykanym dziś sytuacjom, gdy deweloper zakłada nową spółkę celową do realizacji inwestycji, a następnie likwiduje ją, nie wskazując podmiotu odpowiedzialnego za usuwanie wad.
Czytaj więcej
Zmieni się model finansowania budowy mieszkań społecznych i komunalnych. Mniej grantów, więcej tanich, długoletnich kredytów. Cel jest taki, by rod...
Zmieni się też z korzyścią dla kupujących, po przyjęciu nowelizacji ustawy deweloperskiej, procedura odbioru lokalu. Nabywca, w przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru, dostanie 14 dni na zgłoszenie wad. Dzięki temu klient będzie miał czas, aby w przypadku wątpliwości, które mu się pojawią przy odbiorze lokalu, skonsultować się z ekspertami.
Kolejna zmiana, która znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy deweloperskiej dotyczy wzoru prospektu informacyjnego, który jest częścią umowy zawieranej z konsumentem. Deweloper będzie zobowiązany zawrzeć w nim informacje o użytych materiałach budowlanych i wykończeniowych. Chodzi nie tylko o producenta, ale też o model np. okna czy drzwi wejściowych. Prospekt zostanie uzupełniony o jednolity wzór tabelaryczny dotyczący standardu wykończenia nieruchomości, obejmujący szczegółowe parametry techniczne.
Czytaj więcej
Duże miasta chcą jak najszybciej uciąć możliwość uzyskiwania zaświadczeń o samodzielności lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego. Propozycja za...
Projekt przewiduje także wprowadzenie ustawowego zakazu waloryzacji ceny mieszkania czy domu na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej. W ocenie projektodawcy, to deweloper, jako profesjonalista ma wziąć na siebie ryzyko związane ze zmianą kosztów realizacji inwestycji.
Projekt wprowadza też dla deweloperów obowiązek zwrotu opłaty rezerwacyjnej w poczwórnej wysokości, w przypadku niewywiązania się z wynikających z niej zobowiązań. Rozwiązanie to ma zniechęcić do jednostronnego zrywania umów w sytuacjach wzrostu cen rynkowych i zapewnić większą stabilność obrotu.
Ministerstwo ogranicza też w projekcie możliwości odstąpienia przez dewelopera od umowy deweloperskiej i rozszerza katalog umów objętych ograniczeniem możliwości dokonania cesji, co zdaniem projektodawcy, pomoże ograniczyć zjawisko tzw. flippingu czyli kupna mieszkania z zamiarem szybkiej sprzedaży po wyższej cenie.
Deweloperzy mają też podlegać częstszym kontrolom. Kontrola banku ma się odbywać odbywać każdorazowo przed wypłatą pieniędzy, a nie tylko, jak to jest obecnie, w przypadku zakończenia etapu inwestycji przez dewelopera. Ma to zwiększyć ochronę nabywców.
Etap legislacyjny: opiniowanie, konsultacje publiczne, uzgodnienia
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas