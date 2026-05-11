Ministerstwo Rozwoju i Technologii zamieściło na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. ustawy deweloperskiej), który wzmacnia prawa kupujących mieszkania i domy na rynku pierwotnym.

– Ta ustawa zmieni standardy na rynku nieruchomości. Dziś brak centralnego systemu informacji o wiarygodności deweloperów powoduje, że potencjalni nabywcy lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym muszą samodzielnie weryfikować opinie i dane z różnych źródeł, co jest czasochłonne i często niewystarczająco rzetelne. Dzięki poszerzeniu funkcjonalności, portal Dom [red.: miał zawierać tylko informacje o cenach transakcyjnych] stanie się unikatowym w UE źródłem wiarygodnych informacji o deweloperach dla nabywców. W portalu znajdą się informacje z Rejestru Cen Nieruchomości, Krajowego Rejestru Sądowego i Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Potencjalny klient łatwo sprawdzi, czy deweloper terminowo kończy inwestycje, czy nałożono na niego sankcje administracyjne, czy organy nadzoru wydały wobec niego ostrzeżenia – wylicza Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii.

Potencjalny klient dowie się o toczących się postępowaniach sądowych w sprawie restrukturyzacji bądź upadłości, a także czy nabywcy odstępowali od umowy, a DFG zwracał im pieniądze, czy deweloper znalazł się na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta albo nadzoru budowlanego.

Praktyki marketingowe nie mogą oszukiwać kupujących mieszkania

W podjęciu przemyślanej decyzji o zakupie ma też pomóc wprowadzenie minimalnych wymogów dla ogłoszeń sprzedaży. Mają one zawierać rzetelny rzut mieszkania z podaniem powierzchni pomieszczeń. Takie rysunki nie powinny wprowadzać klienta w błąd, sugerując, że w małym mieszkaniu po wstawieniu dużej kanapy do pokoju z aneksem kuchennym i sporego stołu zostanie jeszcze sporo miejsca na komunikację. Jeśli klient zawiera umowę z deweloperem na etapie „dziury w ziemi”, to takie „praktyki marketingowe” mogą go zmylić.

Poza możliwością prześwietlenia dewelopera i rzetelnego poinformowania nabywcy, wiceminister Lewandowski, jako szczególnie ważne z punktu widzenia interesów nabywców, wymienia jeszcze wprowadzenie rozwiązań, które mają utrudnić unikanie odpowiedzialności za wady, które ujawnią się w czasie obowiązywania rękojmi. Jeśli deweloper działa w formie spółki akcyjnej, to będzie ją mógł rozwiązać nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W przypadku spółki z o.o. będzie w takiej sytuacji wymagane przejęcie jej wynikających z rękojmi zobowiązań przez wspólników. Te rozwiązania mają zapobiegać spotykanym dziś sytuacjom, gdy deweloper zakłada nową spółkę celową do realizacji inwestycji, a następnie likwiduje ją, nie wskazując podmiotu odpowiedzialnego za usuwanie wad.

Nowe obowiązki dla deweloperów

Zmieni się też z korzyścią dla kupujących, po przyjęciu nowelizacji ustawy deweloperskiej, procedura odbioru lokalu. Nabywca, w przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru, dostanie 14 dni na zgłoszenie wad. Dzięki temu klient będzie miał czas, aby w przypadku wątpliwości, które mu się pojawią przy odbiorze lokalu, skonsultować się z ekspertami.

Kolejna zmiana, która znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy deweloperskiej dotyczy wzoru prospektu informacyjnego, który jest częścią umowy zawieranej z konsumentem. Deweloper będzie zobowiązany zawrzeć w nim informacje o użytych materiałach budowlanych i wykończeniowych. Chodzi nie tylko o producenta, ale też o model np. okna czy drzwi wejściowych. Prospekt zostanie uzupełniony o jednolity wzór tabelaryczny dotyczący standardu wykończenia nieruchomości, obejmujący szczegółowe parametry techniczne.

Projekt przewiduje także wprowadzenie ustawowego zakazu waloryzacji ceny mieszkania czy domu na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej. W ocenie projektodawcy, to deweloper, jako profesjonalista ma wziąć na siebie ryzyko związane ze zmianą kosztów realizacji inwestycji.

Surowe kary za zrywanie umów przez deweloperów

Projekt wprowadza też dla deweloperów obowiązek zwrotu opłaty rezerwacyjnej w poczwórnej wysokości, w przypadku niewywiązania się z wynikających z niej zobowiązań. Rozwiązanie to ma zniechęcić do jednostronnego zrywania umów w sytuacjach wzrostu cen rynkowych i zapewnić większą stabilność obrotu.

Ministerstwo ogranicza też w projekcie możliwości odstąpienia przez dewelopera od umowy deweloperskiej i rozszerza katalog umów objętych ograniczeniem możliwości dokonania cesji, co zdaniem projektodawcy, pomoże ograniczyć zjawisko tzw. flippingu czyli kupna mieszkania z zamiarem szybkiej sprzedaży po wyższej cenie.

Deweloperzy mają też podlegać częstszym kontrolom. Kontrola banku ma się odbywać odbywać każdorazowo przed wypłatą pieniędzy, a nie tylko, jak to jest obecnie, w przypadku zakończenia etapu inwestycji przez dewelopera. Ma to zwiększyć ochronę nabywców.

Etap legislacyjny: opiniowanie, konsultacje publiczne, uzgodnienia

5698 jest deweloperów prowadzących inwestycje na podstawie ustawy deweloperskiej