Mieszkania dla tych, którzy utknęli w luce czynszowej

Szczególna uwaga rządu skupia się na poprawie sytuacji mieszkaniowej 4 mln osób, które znajdują się w luce czynszowej. Za dużo zarabiają, by dostać przydział na mieszkanie komunalne, a za mało, by wynająć odpowiednie do swoich potrzeb mieszkanie lub dostać kredyt hipoteczny.

- Dla tej grupy mamy przygotowane instrumenty, które w krótkim czasie mają zwiększyć podaż mieszkań. Oferujemy mieszkania w TBS-ach, SIM-ach i spółdzielniach z czynszem od 15 do 30 zł (red. stawka czynszu za mkw.). W Warszawie czynsz dla 50 mkw. wyniósłby 1000-1200 zł. Zmieniamy również kryteria dostępu do mieszkań komunalnych, po to, by więcej osób niż dzisiaj mogło się o nie ubiegać – mówi Tomasz Lewandowski.

Budowę nowych mieszkań komunalnych i społecznych ma przyspieszyć zmiana modelu finansowania ich budowy na bardziej efektywny. Maksymalny grant dla samorządów na budowę mieszkań komunalnych będzie mógł wynosić od 60 do 80 proc. Dziś jest to 85 proc. Żeby jednak dostać jego maksymalną wysokość gminy będą musiały wykazać się współpracą z sektorem prywatnym i pozyskiwaniem mieszkań na podstawie ustawy lokal za grunt oraz Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych. Teraz takiego wysiłku nie podejmują. Wolą się ograniczyć do wzięcia dotacji.

Powrót mieszkań lokatorskich

Z kolei SIM-y i TBS-y zamiast 40 proc. bezzwrotnej dotacji na budowę nowych mieszkań dostaną grant na maksymalnie 20 proc. kosztów inwestycji. Opłata partycypacyjna pobierana od najemców nie będzie mogła przekroczyć 10 proc. Na sfinansowanie reszty rząd zapewni 50-letni kredyt oprocentowany na 1 proc.