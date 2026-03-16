Minister finansów Andrzej Domański podczas konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie
- Sektor mieszkaniowy ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. Szacujemy, że każdy złoty zainwestowany w politykę mieszkaniową przekłada się na 2,5 zł dla polskiego PKB – mówił Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, podczas poniedziałkowej konferencji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dodając, że rolą rządu jest zapewnienie odpowiedniej regulacji i finansowania.
- Zabezpieczyliśmy w budżecie w tym roku 6,7 mld zł na budownictwo mieszkaniowe, a wraz ze środkami KPO jest to 8,7 mld zł. To rekordowe nakłady. Od 2024 r. do teraz zakontraktowaliśmy budowę i remonty 35 tys. mieszkań – powiedział minister Domański.
- To jest nasz „SAFE mieszkaniowy” – wyjaśnił wiceminister rozwoju i technologii, Tomasz Lewandowski.
Duże pieniądze – są, świadomość budowania tam, gdzie potrzeba, a nie tam, gdzie się da – też. Czy plan rozwoju budownictwa społecznego się powiedzie?
Szczególna uwaga rządu skupia się na poprawie sytuacji mieszkaniowej 4 mln osób, które znajdują się w luce czynszowej. Za dużo zarabiają, by dostać przydział na mieszkanie komunalne, a za mało, by wynająć odpowiednie do swoich potrzeb mieszkanie lub dostać kredyt hipoteczny.
- Dla tej grupy mamy przygotowane instrumenty, które w krótkim czasie mają zwiększyć podaż mieszkań. Oferujemy mieszkania w TBS-ach, SIM-ach i spółdzielniach z czynszem od 15 do 30 zł (red. stawka czynszu za mkw.). W Warszawie czynsz dla 50 mkw. wyniósłby 1000-1200 zł. Zmieniamy również kryteria dostępu do mieszkań komunalnych, po to, by więcej osób niż dzisiaj mogło się o nie ubiegać – mówi Tomasz Lewandowski.
Zarządzanie w wykonaniu spółdzielni mieszkaniowej jest bardzo efektywne. Mają one potencjał do realizacji dużych, złożonych projektów, m.in. dzięki...
Pro
Budowę nowych mieszkań komunalnych i społecznych ma przyspieszyć zmiana modelu finansowania ich budowy na bardziej efektywny. Maksymalny grant dla samorządów na budowę mieszkań komunalnych będzie mógł wynosić od 60 do 80 proc. Dziś jest to 85 proc. Żeby jednak dostać jego maksymalną wysokość gminy będą musiały wykazać się współpracą z sektorem prywatnym i pozyskiwaniem mieszkań na podstawie ustawy lokal za grunt oraz Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych. Teraz takiego wysiłku nie podejmują. Wolą się ograniczyć do wzięcia dotacji.
Z kolei SIM-y i TBS-y zamiast 40 proc. bezzwrotnej dotacji na budowę nowych mieszkań dostaną grant na maksymalnie 20 proc. kosztów inwestycji. Opłata partycypacyjna pobierana od najemców nie będzie mogła przekroczyć 10 proc. Na sfinansowanie reszty rząd zapewni 50-letni kredyt oprocentowany na 1 proc.
Jako doświadczony polityk wiem, że polityka zbudowana jest w oparciu o dwie sprawy: o wartości i o sprawczość – pisze Włodzimierz Czarzasty, marsza...
O taki kredyt na budowę mieszkań lokatorskich będą się też mogły starać spółdzielnie mieszkaniowe, ale w ich przypadku oprocentowanie ma wynieść 2 proc., a partycypacja lokatorów może sięgnąć 15 proc. kosztów inwestycji.
O taką zmianę finansowania, jako bardziej efektywną i zmuszającą kredytobiorcę do większego liczenia się z kosztami budowy oraz gwarantującą stałe źródło finansowania dla kolejnych podmiotów, apelowali eksperci. Regulująca to ustawa jeszcze w tym tygodniu powinna się pojawić w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.
