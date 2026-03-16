Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Będzie „SAFE mieszkaniowy”. Rząd szykuje alternatywę dla deweloperów

Zmieni się model finansowania budowy mieszkań społecznych i komunalnych. Mniej grantów, więcej tanich, długoletnich kredytów. Cel jest taki, by rodzina w dużym mieście mogła wynająć mieszkanie za 1200 zł miesięcznie.

Publikacja: 16.03.2026 14:56

Minister finansów Andrzej Domański podczas konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

- Sektor mieszkaniowy ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. Szacujemy, że każdy złoty zainwestowany w politykę mieszkaniową przekłada się na 2,5 zł dla polskiego PKB – mówił Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, podczas poniedziałkowej konferencji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dodając, że rolą rządu jest zapewnienie odpowiedniej regulacji i finansowania.

- Zabezpieczyliśmy w budżecie w tym roku 6,7 mld zł na budownictwo mieszkaniowe, a wraz ze środkami KPO jest to 8,7 mld zł. To rekordowe nakłady. Od 2024 r. do teraz zakontraktowaliśmy budowę i remonty 35 tys. mieszkań – powiedział minister Domański.

- To jest nasz „SAFE mieszkaniowy” – wyjaśnił wiceminister rozwoju i technologii, Tomasz Lewandowski.

Czytaj więcej

Reklama
Reklama

Mieszkania dla tych, którzy utknęli w luce czynszowej

Szczególna uwaga rządu skupia się na poprawie sytuacji mieszkaniowej 4 mln osób, które znajdują się w luce czynszowej. Za dużo zarabiają, by dostać przydział na mieszkanie komunalne, a za mało, by wynająć odpowiednie do swoich potrzeb mieszkanie lub dostać kredyt hipoteczny.

- Dla tej grupy mamy przygotowane instrumenty, które w krótkim czasie mają zwiększyć podaż mieszkań. Oferujemy mieszkania w TBS-ach, SIM-ach i spółdzielniach z czynszem od 15 do 30 zł (red. stawka czynszu za mkw.). W Warszawie czynsz dla 50 mkw. wyniósłby 1000-1200 zł. Zmieniamy również kryteria dostępu do mieszkań komunalnych, po to, by więcej osób niż dzisiaj mogło się o nie ubiegać – mówi Tomasz Lewandowski.

Budowę nowych mieszkań komunalnych i społecznych ma przyspieszyć zmiana modelu finansowania ich budowy na bardziej efektywny. Maksymalny grant dla samorządów na budowę mieszkań komunalnych będzie mógł wynosić od 60 do 80 proc. Dziś jest to 85 proc. Żeby jednak dostać jego maksymalną wysokość gminy będą musiały wykazać się współpracą z sektorem prywatnym i pozyskiwaniem mieszkań na podstawie ustawy lokal za grunt oraz Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych. Teraz takiego wysiłku nie podejmują. Wolą się ograniczyć do wzięcia dotacji.

Powrót mieszkań lokatorskich

Z kolei SIM-y i TBS-y zamiast 40 proc. bezzwrotnej dotacji na budowę nowych mieszkań dostaną grant na maksymalnie 20 proc. kosztów inwestycji. Opłata partycypacyjna pobierana od najemców nie będzie mogła przekroczyć 10 proc. Na sfinansowanie reszty rząd zapewni 50-letni kredyt oprocentowany na 1 proc.

O taki kredyt na budowę mieszkań lokatorskich będą się też mogły starać spółdzielnie mieszkaniowe, ale w ich przypadku oprocentowanie ma wynieść 2 proc., a partycypacja lokatorów może sięgnąć 15 proc. kosztów inwestycji.

O taką zmianę finansowania, jako bardziej efektywną i zmuszającą kredytobiorcę do większego liczenia się z kosztami budowy oraz gwarantującą stałe źródło finansowania dla kolejnych podmiotów, apelowali eksperci. Regulująca to ustawa jeszcze w tym tygodniu powinna się pojawić w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Premier Donald Tusk
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Koniec z braniem faktur w KSeF na premiera. Jeden przycisk to załatwi
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Od 17 marca spadkobiercy zyskają możliwość elektronicznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczys
Spadki i darowizny
Od 17 marca ważne zmiany dla spadkobierców. Te formalności załatwią u notariusza
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim
Sądy i trybunały
Konstytucjonalista: Ślubowanie nowych sędziów TK możliwe tylko przed prezydentem
Definicja podejrzanego bez zmian. Nawrocki zawetował nowelizację procesu karnego
Prawo karne
Definicja podejrzanego bez zmian. Nawrocki zawetował nowelizację procesu karnego
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama