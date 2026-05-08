Nastroje pośredników po upublicznieniu danych transakcyjnych mieszkań zbadał portal Nieruchomosci-online.pl we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. 1,5 tys. agentów zapytano w marcu o ocenę ujawnienia cen transakcyjnych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN) oraz jego wpływ na zachowania kupujących i sprzedających.

– Większość ocen jest pozytywna, ale część agentów studzi oczekiwania: „suche” ceny łatwo źle odczytać, nie wszyscy kupujący i sprzedający umieją z nich korzystać, a różnice w standardzie mieszkań sprawiają, że dane wymagają ostrożnej interpretacji – mówi Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl.

Kupującym łatwiej ocenić cenę mieszkania

Rafał Bieńkowski zaznacza jednak: analiza odpowiedzi wskazuje, że „uwolnienie cen transakcyjnych było na wielu lokalnych rynkach niczym włączenie światła w rozmowach o cenie”.

– Najczęściej powtarza się jeden wątek: dane z realnych transakcji zaczęły sprowadzać dyskusję z poziomu „wydaje mi się” na poziom „sprawdźmy”. Kupujący zyskują poczucie, że łatwiej im ocenić, czy nie przepłacają, przez co wchodzą do negocjacji pewniej, z konkretnym argumentem – mówi Rafał Bieńkowski. – Sprzedający z kolei, widząc, za ile podobne mieszkania faktycznie się sprzedają, są częściej skłonni do rozmowy. W efekcie, w opinii wielu pośredników, różnica między cenami ofertowymi a transakcyjnymi może się stopniowo zmniejszać.

Część agentów studzi jednak oczekiwania. – Nie wszyscy korzystają jeszcze z RCN, a dla części kupujących i sprzedających dane nie są w pełni czytelne. Dlatego wpływ narzędzia na rynek może narastać powoli, stopniowo – mówi Bieńkowski.

Nie kupować kota w worku

Jak mówi cytowana przez portal Anna Bylewska z biura Bylewscy Nieruchomości w Poznaniu, dostępność cen transakcyjnych z RCN „stała się kluczowym czynnikiem zmieniającym zasady gry”. – Skończyła się era licytowania pod marzenia, nie ma już mowy o kupowaniu kota w worku. Sprzedający musieli zejść na ziemię, wzrosła elastyczność w negocjacjach – zauważa.

Pyta przez serwis Agata Stradomska z agencji Białe Lwy w Warszawie dopowiada, że ujawnienie cen transakcyjnych zwiększyło transparentność rynku. – Dla kupujących to ważne narzędzie porównawcze, które pomaga ocenić, czy dana oferta jest rynkowa. Dla sprzedających może to być moment weryfikacji oczekiwań. W dłuższej perspektywie dostęp do danych transakcyjnych powinien stabilizować rynek i ograniczać skrajnie zawyżone ceny ofertowe – uważa.

Pośrednicy podkreślają też, że ujawnienie cen transakcyjnych zmienia sposób prowadzenia rozmów z klientami – dane ułatwiają uzasadnianie wyceny i przesuwają negocjacje z poziomu opinii na poziom argumentów. Jawność cen transakcyjnych wpływa też na relację między rynkiem pierwotnym i wtórnym.

– Część agentów biorących udział w naszym badaniu podkreśla, że samo ujawnienie cen transakcyjnych to krok w dobrą stronę, ale rynek musi dopiero nauczyć się z tych danych korzystać – komentuje Rafał Bieńkowski. – Agenci wyrażają obawy, że niektórzy uczestnicy rynku mogą używać danych zbyt dosłownie. Bez rozumienia, jak wiele czynników buduje cenę, np. standard, piętro, stan prawny, ekspozycja, układ czy niedawny remont.