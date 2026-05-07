Skołożyński dzieli się doświadczeniem zdobytym po obu stronach Europy oraz w bankowości inwestycyjnej. Podkreśla, że doradztwo przy transakcjach na miliardy euro daje strategiczne spojrzenie na biznes, ale dopiero rola CFO pozwala zobaczyć pełny cykl decyzji. Zwraca też uwagę na rosnące znaczenie sztucznej inteligencji w analizie danych i automatyzacji procesów finansowych.

W rozmowie wskazuje różnice między rynkiem polskim a francuskim. Choć grupa stosuje jeden model na dziesięciu rynkach, to prawo, koszty pracy i kultura wymagają lokalnego doświadczenia. We Francji termin płatności jest ustawowo ograniczony do 45 dni – wystawienie faktury z dłuższym terminem grozi prezesowi odpowiedzialnością karną.

Cellnex w Polsce przeszedł od dynamicznego wzrostu do fazy optymalizacji po przejęciu infrastruktury od Playa i Polkomtela. Integracja systemów IT, procesów i przyzwyczajeń zespołów była ogromnym wyzwaniem, ale efekty są widoczne: w ubiegłym roku przychody rosły o blisko 6 proc., a EBITDA o ponad 7 proc.

Istotnym wątkiem rozmowy jest finansowanie długoterminowej infrastruktury. Wśród akcjonariuszy Cellnex są m.in. fundusz suwerenny, fundusz emerytalny, rodzina Benettonów oraz hedge fund zorientowany na infrastrukturę – inwestorzy gotowi zaakceptować mniejszy, ale stabilny i przewidywalny cash flow. Choć dług netto do EBITDA przekracza sześciokrotność, długoterminowe kontrakty z operatorami, na 10–20 lat, w formule all-or-nothing, zabezpieczają interesy banków i akcjonariuszy.