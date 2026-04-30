Na to pytanie odpowiadają goście podcastu „CFO Excellence Awards”: Wioletta Mierzejewska, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Wojciech Rosa, członek zarządu i CFO Polpharma Group.

Współczesna rola dyrektora finansowego przechodzi istotną ewolucję, choć – jak podkreśla Wojciech Rosa – nie można zapominać o fundamentach. Dziś modne jest mówienie o budowaniu wartości, jednak kluczowy pozostaje „ukłon w stronę księgowych”. W dobie digitalizacji i wdrażania systemów takich jak KSeF, fundamentem pozostaje rzetelność danych finansowych, która umożliwia dalsze zarządzanie aktywami i procesami. Według CFO Polpharmy, finansowa higiena jest niezbędna, by móc odpowiedzieć na strategiczne pytanie: dlaczego jesteśmy lepszym właścicielem posiadanych aktywów i co możemy zrobić inaczej, by wyprzedzić rynek?

Wioletta Mierzejewska potwierdza tę ewolucję, zauważając, że dyrektorzy finansowi przestali być jedynie „strażnikami kosztów” i zgodności. Stali się strategicznymi partnerami dla CEO oraz inwestorów, biorąc aktywny udział w podejmowaniu decyzji o ekspansji na nowe rynki czy nowych inwestycjach. Z perspektywy ARP, to właśnie CFO są osobami, które często współtworzą strategię firmy, świetnie wiedzą, jak planowana inwestycja wpłynie na jej przyszłą konkurencyjność i potrafią wyniki tych analiz oraz prognoz właściwie przedstawić instytucjom finansowym, co jest kluczem przy pozyskaniu finansowania.

Bezpieczeństwo w czasach zmienności

Największym wyzwaniem nadchodzących lat jest zmienność świata makroekonomicznego – od kursów walut po łańcuchy logistyczne. Wojciech Rosa wskazuje, że obecna sytuacja geopolityczna sprawia, iż wojna może toczyć się w przestrzeni ekonomicznej, co przekłada się na konkretne zagrożenia dla rodzin i społeczeństwa. W branży farmaceutycznej oznacza to konieczność zabezpieczenia surowców i czynników energetycznych, by zagwarantować bezpieczeństwo lekowe.

W tym kontekście kryzys staje się jednak szansą. Przenoszenie produkcji do Polski i Europy to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale i wzrostu PKB. Jak wylicza Wojciech Rosa, z każdych 100 zł wydanych na lek wyprodukowany w kraju, 23 zł wraca do gospodarki jako zwiększenie PKB. Dlatego Polpharma reinwestuje znaczną część zysków właśnie w Polsce.

Zmienność sytuacji wpływa także na klientów ARP. Część założeń i projektów inwestycyjnych jest modyfikowana, aby dostosować je do nowych okoliczności rynkowych, ale do agencji zgłasza się też duża grupa firm, która w tej zmienności i dynamice dostrzega swoją szansę, szczególnie w zakresie wejścia w nowe obszary działalności. One już teraz chcą intensywnie inwestować, bo wiedzą, gdzie chcą być za 3 czy 5 lat w kontekście chociażby udziału w strategicznych inwestycjach energetycznych czy infrastrukturalnych.

Finansowanie oparte na zaufaniu i innowacjach

Pozyskiwanie finansowania w trudnych czasach opiera się przede wszystkim na długoterminowych relacjach i zaufaniu. Wojciech Rosa zauważa, że dobre projekty zawsze znajdą odpowiedź na rynku finansowym, jednak wskazuje na brak wystarczającego wsparcia publicznego dla inwestycji zapewniających bezpieczeństwo państwa (żywnościowe, militarne czy lekowe). Według niego, takie projekty powinny być współfinansowane przez fundusze publiczne, co podniosłoby konkurencyjność polskich firm na tle globalnych graczy dotowanych przez inne państwa.

Wioletta Mierzejewska podkreśla, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie do pozyskania kapitału. Firma powinna najpierw dopracować projekt inwestycyjny i ocenić jego efektywność, a dopiero potem szukać środków i dobrać odpowiedni instrument finansowy. Niezbędna jest transparentność i otwarta komunikacja z instytucją finansującą już od pierwszego spotkania. Zrozumienie modelu biznesowego, potencjału projektu oraz wspólne szukanie mitygantów ryzyk pozwalają odpowiednio dopasować warunki finansowania, w tym stworzyć elastyczny harmonogram spłaty, dostosowany np. do sezonowości danej branży.

Sztuczna inteligencja i digitalizacja to tematy, które na stałe zagościły w agendzie CFO. Wojciech Rosa postrzega KSeF jako szansę na uporządkowanie środowiska cyfrowego, co staje się „paliwem dla AI”. Celem jest raportowanie w czasie rzeczywistym, co pozwala uwolnić czas zespołów finansowych. Dzięki automatyzacji dyrektor finansowy może skupić się na budowaniu scenariuszy na przyszłość, zamiast analizować dane historyczne sprzed miesiąca.

ARP finansuje procesy cyfryzacyjne, szczególnie w branży produkcyjnej poprzez komercyjne instrumenty dłużne lub programy unijne, jak np. Dig.IT. Inwestycja w technologię to w perspektywie czasu obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Kompetencje lidera przyszłości

Dyrektor finansowy przyszłości musi być gotowy na wszystko i posiadać scenariusze na każde ryzyko. Obok solidnej bazy metodologicznej – tzw. kuchni finansowej – kluczowe staje się rozumienie technologii oraz mechanizmów rynkowych. CFO musi być „głosem rozsądku” i „sumieniem” organizacji, dbając o płynność finansową i kapitał pracujący, by zapobiec przeinwestowaniu.

Wioletta Mierzejewska definiuje przyszłość CFO jako „lidera finansów przyszłości”, który – z jednej strony – jest partnerem dla biznesu i kreuje wzrost, a z drugiej – partnerem dla instytucji finansowych, który potrafi przełożyć założenia modelu biznesowego i projektów inwestycyjnych na sprawną komunikację z instytucjami finansowymi oraz innymi kluczowymi interesariuszami firmy.

Wojciech Rosa dodaje, że niezbędne jest także bycie blisko biznesu – w jego przypadku od linii produkcyjnych po laboratoria – by rozumieć potrzeby pacjenta i realną wartość dostarczanego produktu.