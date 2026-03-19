31 min. 56 sek.

Wyszomierski, Green Holding: Nie tylko Excel. CFO bliżej pola niż arkusza

Jak zarządzać finansami w biznesie, w którym produkt żyje zaledwie kilka dni, a o sukcesie decyduje każda godzina? Rafał Wyszomierski, członek zarządu i CFO Green Holding, w podcaście „CFO Excellence Awards” opowiada o roli dyrektora finansowego znacznie bliższej pola i produkcji niż arkusza kalkulacyjnego – oraz o tym, dlaczego dziś kluczowe są operacyjność, jakość i ludzie.

Rafał Wyszomierski, członek zarządu i CFO Green Holding, opowiada o zarządzaniu finansami w biznesie, w którym kluczową rolę odgrywają czas, jakość i sprawność operacyjna. Grupa działa w modelu „od pola do stołu”, łącząc tradycyjne rolnictwo, nowoczesne uprawy szklarniowe, przetwórstwo oraz logistykę. Taka integracja daje przewagę konkurencyjną, ale jednocześnie wymaga dużej elastyczności i szybkiego podejmowania decyzji.

W rozmowie podkreśla, że rola CFO znacząco się zmieniła – dziś nie może on funkcjonować w oderwaniu od operacji. Zrozumienie procesów produkcyjnych i obecność w terenie są niezbędne, by właściwie zarządzać finansami. W branży świeżych produktów margines błędu jest bardzo mały – od zbioru do sprzedaży mija zaledwie kilka dni, a każda pomyłka oznacza realną stratę.

Wyszomierski mówi także o rosnącym znaczeniu technologii, zwłaszcza w obszarze produkcji i automatyzacji oraz o roli systemów raportowania i narzędzi wspierających zarządzanie rentownością. Jednocześnie zwraca uwagę, że sztuczna inteligencja, choć obiecująca, nadal wymaga czasu, by w pełni wykorzystać jej potencjał w finansach.