31 min. 56 sek.

Wyszomierski, Green Holding: Nie tylko Excel. CFO bliżej pola niż arkusza

Jak zarządzać finansami w biznesie, w którym produkt żyje zaledwie kilka dni, a o sukcesie decyduje każda godzina? Rafał Wyszomierski, członek zarządu i CFO Green Holding, w podcaście „CFO Excellence Awards” opowiada o roli dyrektora finansowego znacznie bliższej pola i produkcji niż arkusza kalkulacyjnego – oraz o tym, dlaczego dziś kluczowe są operacyjność, jakość i ludzie.

Publikacja: 19.03.2026 21:00

Paweł Czuryło

Rafał Wyszomierski, członek zarządu i CFO Green Holding, opowiada o zarządzaniu finansami w biznesie, w którym kluczową rolę odgrywają czas, jakość i sprawność operacyjna. Grupa działa w modelu „od pola do stołu”, łącząc tradycyjne rolnictwo, nowoczesne uprawy szklarniowe, przetwórstwo oraz logistykę. Taka integracja daje przewagę konkurencyjną, ale jednocześnie wymaga dużej elastyczności i szybkiego podejmowania decyzji.

W rozmowie podkreśla, że rola CFO znacząco się zmieniła – dziś nie może on funkcjonować w oderwaniu od operacji. Zrozumienie procesów produkcyjnych i obecność w terenie są niezbędne, by właściwie zarządzać finansami. W branży świeżych produktów margines błędu jest bardzo mały – od zbioru do sprzedaży mija zaledwie kilka dni, a każda pomyłka oznacza realną stratę.

Wyszomierski mówi także o rosnącym znaczeniu technologii, zwłaszcza w obszarze produkcji i automatyzacji oraz o roli systemów raportowania i narzędzi wspierających zarządzanie rentownością. Jednocześnie zwraca uwagę, że sztuczna inteligencja, choć obiecująca, nadal wymaga czasu, by w pełni wykorzystać jej potencjał w finansach.

Istotnym wątkiem rozmowy jest zrównoważony rozwój, który w Green Holding nie wynika wyłącznie z regulacji, lecz z wewnętrznego przekonania i odpowiedzialności za jakość produktów. Firma konsekwentnie inwestuje w standardy, mimo że nie zawsze idzie to w parze z najniższymi kosztami.

CFO Green Holding odnosi się również do strategii wzrostu, w której ważną rolę odgrywają fuzje i przejęcia. Podkreśla znaczenie konsekwencji, chłodnej analizy oraz świadomości lokalnych uwarunkowań rynkowych.

Na koniec wskazuje największe wyzwania stojące przed biznesem – przede wszystkim dostępność pracowników, presję kosztową oraz rosnące wymagania rynku. Jego zdaniem to właśnie ludzie, obok jakości i sprawności operacyjnej, będą w najbliższych latach kluczowym czynnikiem sukcesu.

