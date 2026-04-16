Adrienne Drew podkreśla rosnące znaczenie globalnego zatrudniania oraz roli modelu Pracodawcy Formalnego (Employer of Record – EOR) w rozwoju współczesnych organizacji. Ekspertka podkreśla, że rozwiązanie to umożliwia firmom zatrudnianie pracowników w różnych krajach bez konieczności zakładania tam oddziałów, co znacząco upraszcza proces ekspansji zagranicznej i ogranicza bariery administracyjne.

Model EOR okazuje się szczególnie przydatny w kontekście niedoboru talentów oraz zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą sięgać po specjalistów z całego świata, budując zespoły dopasowane do swoich potrzeb, niezależnie od lokalnych ograniczeń. Jednocześnie pracownicy zyskują dostęp do międzynarodowych możliwości zawodowych bez konieczności emigracji.

Ważne są też wyzwania związane z prowadzeniem działalności na wielu rynkach, zwłaszcza w zakresie zgodności z lokalnymi przepisami prawa pracy oraz wpływu czynników makroekonomicznych, takich jak inflacja czy koszty zatrudnienia. G-P odpowiada na te trudności poprzez rozwijanie lokalnych zespołów ekspertów i stałe monitorowanie zmian regulacyjnych.

Istotnym wątkiem jest także odpowiedzialność za budowanie globalnej kadry. Proces ten wymaga współpracy najwyższego kierownictwa, działów finansowych oraz HR, co pokazuje jego strategiczny charakter.

Nawet na stosunkowo stabilnym rynku pracy, jak w Polsce, firmy mogą wiele zyskać dzięki otwarciu się na globalne talenty. Różnorodność kulturowa oraz możliwość działania w różnych strefach czasowych stają się dziś ważnym elementem przewagi konkurencyjnej.