Jarosz: AI nie zastąpi CFO. Będzie jego prawą ręką

W finansach rola nowych technologii szybko rośnie, ale nie oznacza to marginalizacji dyrektorów finansowych. Wręcz przeciwnie – ich znaczenie może być jeszcze większe, ponieważ firmy potrzebują osób, które potrafią interpretować dane i przekładać je na strategiczne decyzje – ocenia w podcaście „CFO Excellence Awards” Agnieszka Jarosz, dyrektorka ACCA na Europę Północną i Wschodnią oraz członkini kapituły konkursu „Rzeczpospolitej” dla dyrektorów finansowych.

Publikacja: 12.03.2026 21:00

Paweł Czuryło

Jak podkreśla Jarosz, nowe technologie będą przede wszystkim wsparciem dla dyrektorów finansowych. Bez ich zrozumienia trudno dziś skutecznie zarządzać finansami i budować wartość firmy. Sztuczna inteligencja ma raczej stać się „prawą ręką” finansistów niż ich następcą.

Wpływ technologii w finansach jest widoczny już od wielu lat, zwłaszcza w automatyzacji procesów i analizie dużych zbiorów danych. Pod pojęciem AI kryje się przy tym wiele narzędzi i rozwiązań – od machine learningu po zaawansowaną analitykę. Zdaniem Jarosz nowe technologie będą stopniowo obecne na niemal każdym etapie pracy finansisty, choć tempo zmian sprawia, że trudno dziś dokładnie przewidzieć, gdzie pojawią się kolejne przełomy.

Dr Karolina Czekaj, członek zarządu Adamed Pharma oraz dyrektor ds. Finansów Korporacyjnych i Nadzor
Podcast CFO Excellence Awards
Czekaj, Adamed: Finanse w farmacji? Między ryzykiem innowacji a dyscypliną kapitału

Agnieszka Jarosz podkreśla, że mimo transformacji technologicznej zawód finansisty pozostaje atrakcyjny dla młodych ludzi. Wynika to z różnorodności specjalizacji – od rachunkowości i podatków po analitykę czy audyt – a także ze względnej stabilności tego obszaru rynku pracy. Jednocześnie część prostych zadań będzie stopniowo znikać, ponieważ powtarzalne czynności zastąpią zautomatyzowane procesy. Coraz większego znaczenia nabierać będzie natomiast zdolność interpretowania danych i podejmowania decyzji.

W takich warunkach kluczowe pozostaje dobre zrozumienie finansów i rachunkowości, ale rośnie także znaczenie kompetencji strategicznych. Rola dyrektora finansowego przesuwa się bowiem z analizy przeszłości w stronę współtworzenia przyszłości organizacji. Jak dodaje dyrektorka ACCA, coraz częściej mówi się więc o ewolucji CFO w kierunku Chief Value Officera – osoby odpowiedzialnej za budowanie wartości firmy.

Adrian Suski, członek zarządu i CFO Grupy Cersanit
Podcast CFO Excellence Awards
Suski, Cersanit: Niejeden kapelusz CFO na co dzień przywdziewa

Z badań przywoływanych przez Jarosz wynika, że aż 78 proc. finansistów uznaje sztuczną inteligencję za najważniejszy trend w branży i jednocześnie spodziewa się, że zwiększy ona efektywność pracy oraz możliwości doradcze wobec biznesu. Jednocześnie wielu specjalistów wskazuje, że tempo zmian technologicznych bywa przytłaczające, a kluczową kompetencją staje się zdolność szybkiej adaptacji.

Jak zaznacza rozmówczyni „Rz”, droga do stanowiska dyrektora finansowego może być różna – prowadzić przez księgowość, audyt, podatki czy controlling. Niezależnie od ścieżki ważne jest jednak szerokie rozumienie zarówno finansów, jak i działalności firmy. W przyszłości szczególnie liczyć się będą trzy kompetencje: myślenie strategiczne, umiejętność komunikacji z biznesem oraz dobre rozumienie danych i technologii.

