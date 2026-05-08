Rankiem w rejonie Abu Zabi słychać było eksplozje – informuje Al Jazeera, która podkreśla, że eksplozje było słychać tam, gdzie „rozmieszczone są zasoby wojskowe USA”.

Między USA a Iranem 7 maja doszło do wymiany ognia

„Jako że trwają potyczki w cieśninie Ormuz wzdłuż naszego wybrzeża, ZEA pozostaje w stanie podwyższonej gotowości, ponieważ doszło do wznowienia ataków, które obserwowaliśmy w poniedziałek” - relacjonuje korespondentka Al Jazeery.

AL Jazeera zastrzega, że w ZEA nie ogłoszono alarmu powietrznego, co sugeruje, że terytorium kraju nie jest celem ataku, inaczej niż 4 maja, gdy Emiraty oskarżyły Iran o atak z użyciem dronów i rakiet na swoją infrastrukturę naftową.

O tym, że ZEA odpierają atak powietrzny informuje też AP.

Resort obrony ZEA nad ranem informował, że obrona przeciwlotnicza kraju odpiera atak z użyciem pocisków i dronów. Z komunikatu Ministerstwa Obrony Emiratów wynikało, że w różnych częściach kraju słychać było eksplozje, które były konsekwencjami uaktywnienia obrony przeciwlotniczej.

Wcześniej w rejonie cieśniny Ormuz doszło do wymiany ognia między USA a Iranem. Strona irańska twierdzi, że okręty USA zaatakowały tankowiec irański i inny statek, a także przeprowadziły ataki powietrzne na cywilne obiekty na wyspie Keszm w cieśninie Ormuz i irańskie wybrzeże w rejonie miejscowości Bandar-e Khamir i Sirik. W odwecie irańska armia miała zaatakować dwa amerykańskie okręty.

Inaczej przebieg wydarzeń przedstawia USA – z komunikatu Dowództwa Centralnego (CENTCOM) wynika, że Irańczycy zaatakowali okręty USA w czasie ich tranzytu przez cieśninę Ormuz. „Dowództwo Centralne wyeliminowało nadciągające zagrożenia i wzięło na cel irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za atak na siły USA, w tym punkty, z których wystrzeliwano rakiety i z których startowały drony; stanowiska dowodzenia oraz punkty wywiadowczo-rozpoznawcze” – czytamy w komunikacie. Amerykanie mieli też zatopić kilka atakujących okręty niewielkich irańskich łodzi. Obie strony różnią się też w ocenie skutków ataku na okręty - Irańczycy twierdzą, że je uszkodzili, czemu strona amerykańska zaprzecza.

Komentując incydent Donald Trump podkreślił, że mimo wymiany ognia zawieszenie broni obowiązujące obecnie między USA a Iranem pozostaje utrzymane.

Izrael wzywa mieszkańców libańskich miast do ewakuacji

Tymczasem Izrael, mimo obowiązywania zawieszenia broni w Libanie, wezwał mieszkańców pięciu miast do natychmiastowej ewakuacji, co sugeruje, że wkrótce miasta te będą celem izraelskich ataków powietrznych. Z kolei libańska obrona cywilna poinformowała, że jeden z jej członków zginął w izraelskim nalocie na południowy Liban.

