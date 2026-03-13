Zaciska się pętla wokół budujących pseudomieszkania i hotele „na papierze”

Wojna z patodeweloperką. O co wnioskuje Unia Metropolii Polskich?

Zgodnie z obecną wersją projektu zasady te nie będą dotyczyć budynków wzniesionych przed 1 stycznia 2027 r. oraz tych, dla których przed tą datą zostanie wydane prawomocne pozwolenie na budowę. W uzasadnieniu MRiT wyjaśnił, że takie vacatio legis ma na celu ochronę praw nabytych. Ta propozycja nie podoba się Unii Metropolii Polskich, która skupia największe polskie miasta.

– Chodzi o to, żebyśmy mogli nowe przepisy stosować już niedługo, a nie za wiele lat. Wpływa do nas mnóstwo wniosków o pozwolenie na budowę dla tego typu obiektów, które tylko na papierze są hotelami. Miasta takie, jak Kraków, Warszawa czy Wrocław odmawiają wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali. Samorządowe kolegia odwoławcze i sądy podtrzymują nasze stanowiska, ale nie powstrzymuje to kolejnych inwestorów – mówiła w imieniu UMP na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz poczty Olga Szewczyk z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Zdaniem UMP propozycja, by zmiana prawa objęła budynki, dla których pozwolenie na budowę będzie wydane po 1 stycznia 2027 r., uruchomi lawinę wniosków o pozwolenia na budowę. Niedawno analogicznie zmiana ustawy planistycznej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1130) uruchomiła lawinę wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Dlatego UMP zaproponowała, aby 1 stycznia 2027 r. był datą, do której trzeba uzyskać nie pozwolenie na budowę, ale pozwolenie na użytkowanie.

– Ta kwestia będzie wymagała analizy, ale przychylam się do tego wariantu. Doprecyzujemy też przepis, który mówi o tym, że w przypadku, gdy gmina podejmie uchwałę o wydawaniu zaświadczeń i lokal spełni warunki techniczne, to z przepisów musi jasno wynikać, że będzie to lokal niemieszkalny – mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.

Czytaj więcej Nieruchomości mieszkaniowe Drogie inwestycje windują ceny nowych mieszkań Luty w większości największych miast przyniósł wyraźny spadek liczby mieszkań w ofercie deweloperów. Firmy szybciej sprzedają lokale, niż budują –...

Deweloperzy: Nie zmienia się reguł w trakcie realizacji inwestycji

Jednak zdaniem ekspertów ministerstwo nie powinno tak dalece ustępować samorządom i wsadzać wszystkich inwestorów do jednego worka z patodeweloperami.