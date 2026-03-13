14 marca Muzeum Plakatu w Wilanowie otworzy się dla publiczności po prawie pięcioletniej modernizacji. Czy to wydarzenie połączone z prezentacją specjalnie przygotowanej wystawy stałej zapowiada nowy początek, przełom, czy kontynuację?

To nowy rozdział, a jednocześnie kontynuacja, bo pomysł na stałą ekspozycję był ściśle związany z ideą utworzenia muzeum w 1968 r. jako oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie z inicjatywy jego pierwszej kuratorki Janiny Fijałkowskiej.

Gdy Muzeum Plakatu w Wilanowie zaczynało działalność przed prawie 60 laty podczas II Międzynarodowego Biennale Plakatu, które wówczas odbywało się w Zachęcie, było pierwszym tego typu muzeum na świecie. Czy dziś konkuruje z muzeami w innych krajach?

Muzeów poświęconych tylko plakatowi rzeczywiście przybyło na świecie, na przykład Dansk Plakatmuseum w Aarhus w Danii, Juliste Museo w Lahti w Finlandii, Deutsches Plakat Museum w Essen, czy najmłodsze Poster House w Nowym Jorku. Ale nie ma mowy o konkurencyjności, bo każde z nich specjalizuje się jednak w dokumentowaniu własnej kultury wizualnej i buduje wokół niej kolekcję własnego dorobku plakatowego. Każde z nich zachowuje własną specyfikę ze względu na rodzime tradycje, przestrzeń kulturową i historyczną oraz promuje przede wszystkim swój własny plakat. Muzeum Plakatu w Wilanowie posiada reprezentatywną kolekcję plakatu polskiego, chociaż od lat staramy się rozwijać także międzynarodową kolekcję najbardziej cenionych i znanych druków.

Na nowej wystawie stałej Muzeum Plakatu w Wilanowie znajdzie się 240 plakatów. Ekspozycja została podzielona na rozdziały: „Nowe Medium (przed 1918 rokiem)”, „Własne Państwo (1918-1939)”, „Wojna i Pokój (1939-1948)”. „Propaganda i autonomia” (1949-1964), „Sztuka plakatu” (1965-1989), „Plakat na wolności (po 1989)”.

Czy modernizacja Muzeum zwiększyła jego powierzchnię?

Nie chodziło o powiększenie przestrzeni ekspozycyjnych. Przeprowadzono gruntowny remont i modernizację całego obiektu: XIX-wiecznej historycznej fasady dawnej Ujeżdżalni Pałacu w Wilanowie wraz z rzeźbami koni z tego samego okresu u wejścia do muzeum; a wewnątrz – galerii z lat 60. XX wieku.

Gruntowny remont galerii, wraz z instalacją nowej aparatury klimatycznej spełniającej współczesne normy dla ekspozycji prac na papierze pozwolił nam zrealizować nową wystawę, jakiej muzeum wcześniej nie miało.