Oscary pozwalają odpowiedzieć na kluczowe pytanie o kino

Nagrody amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej nie decydują już wprost o sukcesie finansowym filmu. Nie gwarantują też powszechnego zachwytu widowni. Wciąż jednak wpływają na coś innego – na to, o jakich filmach się rozmawia.

Publikacja: 13.03.2026 06:00

Foto: Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Michał Chudoliński

Co roku, między końcem zimy a początkiem wiosny, kino zatrzymuje się na chwilę, by opowiedzieć historię o samym sobie. Czerwony dywan, przemówienia i złote statuetki tworzą spektakl, który jedni oglądają z emocją, inni z dystansem, ale wobec którego trudno pozostać obojętnym. Gala amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (w tym roku zaplanowana na poniedziałek 16 marca) jest jednym z nielicznych momentów, gdy rozproszone doświadczenie oglądania filmów znów staje się wydarzeniem wspólnym. Jednocześnie coraz częściej powraca pytanie, czy Oscary nadal mają znaczenie – zwłaszcza w czasach spadającej oglądalności i rosnącego sceptycyzmu wobec nagród.

