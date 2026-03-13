Co roku, między końcem zimy a początkiem wiosny, kino zatrzymuje się na chwilę, by opowiedzieć historię o samym sobie. Czerwony dywan, przemówienia i złote statuetki tworzą spektakl, który jedni oglądają z emocją, inni z dystansem, ale wobec którego trudno pozostać obojętnym. Gala amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (w tym roku zaplanowana na poniedziałek 16 marca) jest jednym z nielicznych momentów, gdy rozproszone doświadczenie oglądania filmów znów staje się wydarzeniem wspólnym. Jednocześnie coraz częściej powraca pytanie, czy Oscary nadal mają znaczenie – zwłaszcza w czasach spadającej oglądalności i rosnącego sceptycyzmu wobec nagród.