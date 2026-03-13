Rzeczpospolita
Są wyniki nowego sondażu: Dobre i złe wiadomości dla KO

Opublikowano wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez IBRiS dla Onetu. Badanie przeprowadzono już po ogłoszeniu przez PiS, że kandydatem tej partii na premiera jest Przemysław Czarnek.

Artur Bartkiewicz

Liderem sondażu pozostaje Koalicja Obywatelska – na partię Donalda Tuska chce głosować 31,8 proc. badanych czyli o 0,6 punktu procentowego więcej, niż w poprzednim badaniu (przeprowadzonym 20-21 stycznia)

Sondaż: W Sejmie KO, Nowa Lewica, PiS i dwie Konfederacje

Traci drugie Prawo i Sprawiedliwość - na to ugrupowanie chce głosować 24,2 proc. respondentów, czyli o 3,1 punktu proc. mniej niż w styczniu. Na podium znajduje się jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 14,2 proc. badanych (wzrost o 1,4 punktu proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 8 proc. (wzrost o 1,4 punktu proc.) oraz Nowa Lewica, która może liczyć na 6,9 proc. głosów (wzrost o 0,1 punktu proc.).

Tuż pod progiem wyborczym (5 proc.) znalazło się PSL, na które chce głosować 4,6 proc. badanych (spadek o 0,3 punktu proc.). Do Sejmu nie weszłaby też Partia Razem (2,1 proc. poparcia, spadek o 0,7 punktu proc.) oraz Polska 2050 (0,9 proc. poparcia, spadek o 0,5 punktu proc.).

201

Tyle mandatów zdobywają w przyszłym Sejmie partie obecnej koalicji rządzącej - wynika z sondażu IBRiS

7,3 proc. wyborców nie potrafiło wskazać na jaką partię zagłosują (wzrost o 1,1 punktu proc.).

Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 61,3 proc. badanych, przy czym 44 proc. wzięłoby udział w wyborach „zdecydowanie”. Głosować nie zamierza 37,7 proc. respondentów, przy czym 26,2 proc. „zdecydowanie” nie zamierza brać udziału w wyborach. 

Sondaż: Kto mógłby stworzyć większość w Sejmie?

Gdyby wyniki sondażu się potwierdziły wówczas KO zdobyłaby w Sejmie 180 mandatów, PiS – 144 mandaty, Konfederacja – 78 mandatów, Konfederacja Korony Polskiej – 37 mandatów, a Lewica – 21 mandatów. 

Koalicja Obywatelska nie byłaby w stanie ani odtworzyć obecnej koalicji (PSL i Polska 2050, jak wynika z sondażu, znajdują się poza Sejmem), ani zbudować większości z jedynym obecnym koalicjantem, który znalazłby się w przyszłym Sejmie, czyli z Nową Lewicą. KO i Nowa Lewica mają łącznie 201 mandatów, podczas gdy bezwzględna większość wynosi 231 mandaty. 

KO mogłaby zbudować większość z Konfederacją - łącznie partie te mają 258 mandatów. Z kolei PiS do budowy większości potrzebowałby zarówno Konfederacji, jak i Konfederacji Korony Polskiej – taka koalicja miałaby 259 mandatów. 

Sondaż przeprowadzono 9 marca metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków. 

Jak zmieniło się poparcie dla partii w porównaniu do wyborów z 15 października 2023 roku?

Z nowego sondażu IBRiS wynika, że w porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie wyższe o 1,1 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 11,18 punktu proc. Konfederacja zyskuje 7,04 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 15,04 punktu proc. Nowa Lewica traci 1,81 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowała z jednej listy z Nową Lewicą), wówczas zyskuje 0,39 punktu proc. Tracą PSL i Polska 2050. Startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 8,9 punktu proc.

Jeśli chodzi o mandaty to PiS straciłby ich, w porównaniu do 2023 roku, 50, Koalicja Obywatelska zyskałaby 23 miejsca w Sejmie, wszystkie 65 mandatów straciłyby PSL i Polska 2050, Konfederacja zyskałaby 60 mandatów, a gdyby doliczyć do jej wyniku Konfederację Korony Polskiej – 97 mandatów, a Lewica straciłaby 5 mandatów. 

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku:

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

