Liderem sondażu pozostaje Koalicja Obywatelska – na partię Donalda Tuska chce głosować 31,8 proc. badanych czyli o 0,6 punktu procentowego więcej, niż w poprzednim badaniu (przeprowadzonym 20-21 stycznia).

Sondaż: W Sejmie KO, Nowa Lewica, PiS i dwie Konfederacje

Traci drugie Prawo i Sprawiedliwość - na to ugrupowanie chce głosować 24,2 proc. respondentów, czyli o 3,1 punktu proc. mniej niż w styczniu. Na podium znajduje się jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 14,2 proc. badanych (wzrost o 1,4 punktu proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 8 proc. (wzrost o 1,4 punktu proc.) oraz Nowa Lewica, która może liczyć na 6,9 proc. głosów (wzrost o 0,1 punktu proc.).

Tuż pod progiem wyborczym (5 proc.) znalazło się PSL, na które chce głosować 4,6 proc. badanych (spadek o 0,3 punktu proc.). Do Sejmu nie weszłaby też Partia Razem (2,1 proc. poparcia, spadek o 0,7 punktu proc.) oraz Polska 2050 (0,9 proc. poparcia, spadek o 0,5 punktu proc.).