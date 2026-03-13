Donald Tusk
Liderem sondażu pozostaje Koalicja Obywatelska – na partię Donalda Tuska chce głosować 31,8 proc. badanych czyli o 0,6 punktu procentowego więcej, niż w poprzednim badaniu (przeprowadzonym 20-21 stycznia).
Traci drugie Prawo i Sprawiedliwość - na to ugrupowanie chce głosować 24,2 proc. respondentów, czyli o 3,1 punktu proc. mniej niż w styczniu. Na podium znajduje się jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 14,2 proc. badanych (wzrost o 1,4 punktu proc.).
Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 8 proc. (wzrost o 1,4 punktu proc.) oraz Nowa Lewica, która może liczyć na 6,9 proc. głosów (wzrost o 0,1 punktu proc.).
CBOS opublikował wyniki najnowszego sondażu preferencji partyjnych, przeprowadzonego w dniach 9-11 marca.
Tuż pod progiem wyborczym (5 proc.) znalazło się PSL, na które chce głosować 4,6 proc. badanych (spadek o 0,3 punktu proc.). Do Sejmu nie weszłaby też Partia Razem (2,1 proc. poparcia, spadek o 0,7 punktu proc.) oraz Polska 2050 (0,9 proc. poparcia, spadek o 0,5 punktu proc.).
7,3 proc. wyborców nie potrafiło wskazać na jaką partię zagłosują (wzrost o 1,1 punktu proc.).
Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 61,3 proc. badanych, przy czym 44 proc. wzięłoby udział w wyborach „zdecydowanie”. Głosować nie zamierza 37,7 proc. respondentów, przy czym 26,2 proc. „zdecydowanie” nie zamierza brać udziału w wyborach.
Gdyby wyniki sondażu się potwierdziły wówczas KO zdobyłaby w Sejmie 180 mandatów, PiS – 144 mandaty, Konfederacja – 78 mandatów, Konfederacja Korony Polskiej – 37 mandatów, a Lewica – 21 mandatów.
Koalicja Obywatelska nie byłaby w stanie ani odtworzyć obecnej koalicji (PSL i Polska 2050, jak wynika z sondażu, znajdują się poza Sejmem), ani zbudować większości z jedynym obecnym koalicjantem, który znalazłby się w przyszłym Sejmie, czyli z Nową Lewicą. KO i Nowa Lewica mają łącznie 201 mandatów, podczas gdy bezwzględna większość wynosi 231 mandaty.
KO mogłaby zbudować większość z Konfederacją - łącznie partie te mają 258 mandatów. Z kolei PiS do budowy większości potrzebowałby zarówno Konfederacji, jak i Konfederacji Korony Polskiej – taka koalicja miałaby 259 mandatów.
Sondaż przeprowadzono 9 marca metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.
Z nowego sondażu IBRiS wynika, że w porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie wyższe o 1,1 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 11,18 punktu proc. Konfederacja zyskuje 7,04 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 15,04 punktu proc. Nowa Lewica traci 1,81 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowała z jednej listy z Nową Lewicą), wówczas zyskuje 0,39 punktu proc. Tracą PSL i Polska 2050. Startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 8,9 punktu proc.
Jeśli chodzi o mandaty to PiS straciłby ich, w porównaniu do 2023 roku, 50, Koalicja Obywatelska zyskałaby 23 miejsca w Sejmie, wszystkie 65 mandatów straciłyby PSL i Polska 2050, Konfederacja zyskałaby 60 mandatów, a gdyby doliczyć do jej wyniku Konfederację Korony Polskiej – 97 mandatów, a Lewica straciłaby 5 mandatów.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
