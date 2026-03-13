O 9 rząd zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu w związku z zapowiedzianym przez prezydenta Karola Nawrockiego wetem do ustawy implementującej instrument finansowy UE o nazwie SAFE w Polsce. Donald Tusk, mówiąc 10 marca, że spodziewa się prezydenckiego weta zapewniał, że rząd jest przygotowany na taką ewentualność.

Program SAFE Foto: Infografika PAP

Na czym polega rządowy „plan B”? - Na wykorzystaniu istniejących instrumentów, które nie są tak dobre jak nowy instrument, który by powstał do obsługi SAFE – wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.

- Chciałbym jedno podkreślić: ustawa, którą przedstawiliśmy w Sejmie, nie dotyczyła zaciągnięcia pożyczki, tak jak nie przedstawiał mój poprzednik (Mariusz Błaszczak, były szef MON – red.) ustawy zaciągającej pożyczkę w USA, korzystanie z funduszy kredytowych amerykańskich, podobnych do SAFE, jesteśmy ich największym beneficjentem. I nikt nie przychodził do Sejmu w jednej, w drugiej kadencji żeby decydować o zaciągnięciu zobowiązań - dodał wicepremier.

- My byliśmy w opozycji (w 2022 roku) i zagłosowaliśmy za ustawą o obronie ojczyzny, w której powstał Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego teraz skorzystamy. On nie jest idealny, bo fundusz SAFE, który byśmy utworzyli był lepszy, bo też dawał szanse na te inne inwestycje, choćby w Straż Graniczną - wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.