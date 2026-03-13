Władysław Kosiniak-Kamysz
O 9 rząd zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu w związku z zapowiedzianym przez prezydenta Karola Nawrockiego wetem do ustawy implementującej instrument finansowy UE o nazwie SAFE w Polsce. Donald Tusk, mówiąc 10 marca, że spodziewa się prezydenckiego weta zapewniał, że rząd jest przygotowany na taką ewentualność.
Program SAFE
Na czym polega rządowy „plan B”? - Na wykorzystaniu istniejących instrumentów, które nie są tak dobre jak nowy instrument, który by powstał do obsługi SAFE – wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.
- Chciałbym jedno podkreślić: ustawa, którą przedstawiliśmy w Sejmie, nie dotyczyła zaciągnięcia pożyczki, tak jak nie przedstawiał mój poprzednik (Mariusz Błaszczak, były szef MON – red.) ustawy zaciągającej pożyczkę w USA, korzystanie z funduszy kredytowych amerykańskich, podobnych do SAFE, jesteśmy ich największym beneficjentem. I nikt nie przychodził do Sejmu w jednej, w drugiej kadencji żeby decydować o zaciągnięciu zobowiązań - dodał wicepremier.
- My byliśmy w opozycji (w 2022 roku) i zagłosowaliśmy za ustawą o obronie ojczyzny, w której powstał Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego teraz skorzystamy. On nie jest idealny, bo fundusz SAFE, który byśmy utworzyli był lepszy, bo też dawał szanse na te inne inwestycje, choćby w Straż Graniczną - wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.
To specjalny fundusz państwowy utworzony na mocy Ustawy o obronie Ojczyzny z 2022 roku. Jego celem jest finansowanie rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych RP. Funduszem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a służy on – zgodnie z ustawą - finansowaniu wydatków obronnych i dużych programów zbrojeniowych. Fundusz pozwala zwiększać wydatki na armię poza budżetem państwa. Zgodnie z ustawą można z niego finansować jedynie armię. Środki, którymi dysponuje fundusz mogą pochodzić z emisji obligacji, kredytów i pożyczek, wpłat z budżetu oraz innych źródeł.
- Można się spodziewać wykorzystania istniejących instrumentów na rzecz realizacji modernizacji sił zbrojnych – podsumował wicepremier dodając, że rząd przyjmie uchwałę w tej sprawie.
- Kolejne kroki to wydanie kolejnych decyzji wynikających z tych uchwały, a później podpisanie konkretnych kontraktów, umów, które są negocjowane tak jak w przypadku innych linii kredytowych – dodał Kosiniak-Kamysz.
A czy koalicja rządząca podejmie próbę przełamania weta (potrzeba do tego większości 3/5 w Sejmie, koalicja rządząca nie dysponuje taką większością) – Nie sądzę, by doszło do głosowania tego weta w parlamencie. Uważam, że teraz trzeba pokazać pełną sprawczość, nie zmarnować ani chwili, aby nie stracić 44 mld euro na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.
Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent miał czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. 12 marca ogłosił w orędziu, że ustawy nie podpisze (co oznacza weto).
Rząd stoi na stanowisku, że warunki pożyczki SAFE, takie jak oprocentowanie niższe niż oprocentowanie pożyczek, które jest w stanie uzyskać Polska, długi okres spłaty (45 lat) i 10-letnia karencja, która oznacza, że pożyczkę Polska zacznie spłacać dopiero za dekadę, podczas gdy środki na wzmocnienie obronności otrzyma obecnie, sprawiają, że jest to najkorzystniejszy z dostępnych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków na obronność. Rządzący podkreślają też, że środki z SAFE mają nawet w 89 proc. trafić do polskich firm.
Prezydent zarzucił jednak rządzącym, że ci nie uwzględnili większości zgłaszanych przez niego poprawek do ustawy o SAFE. Stwierdził także, ze unijny program obciążyłby całe pokolenia Polaków. Jego zdaniem inwestycje w obronność trzeba podejmować biorąc pod uwagę bezpieczeństwo finansowe państwa. Ponadto Nawrocki zarzucił unijnemu SAFE to, że umożliwi on Brukseli – w związku z tzw. zasadą warunkowości – wstrzymanie finansowania przy jednoczesnym obowiązku dalszego spłacania pożyczki przez Polskę. - Dlatego trzeba powiedzieć jasno: bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest bezpieczeństwem – mówił Nawrocki.
Prezydencką alternatywą dla SAFE jest przedstawiony przez Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego program „Polski SAFE 0 proc.”. Prezydent złożył projekt ustawy w tej sprawie, na mocy którego miałby powstać Fundusz Wsparcia Inwestycji Obronnych. Do Funduszu tego miałyby trafić m.in. środki z zysku generowanego przez NBP, które – jak wynika ze słów Glapińskiego – bank centralny chciałby wygenerować zamieniając posiadane złoto na dolary (NBP dysponuje 550 tonami złota, które kupiło po cenach niższych niż aktualne). Już dziś jednak – z mocy prawa – zysk osiągany przez NBP w 95 proc. trafia do budżetu państwa, przy czym rząd może nim dysponować swobodnie, a przyjęcie ustawy proponowanej przez prezydenta de facto pozbawiałoby rządzących takiej swobody.
