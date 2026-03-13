Pakiet o wartości około 14 miliardów dolarów obejmuje zaawansowane systemy obrony powietrznej. Jeśli zostanie zatwierdzony, będzie największą sprzedażą broni dla demokratycznie rządzonej wyspy.

Reklama Reklama

Rekordowy pakiet broni dla Tajwanu: rakiety przechwytujące i obrona powietrzna

Według źródeł zaznajomionych z rozmowami, zasadniczą część planowanej transakcji stanowią systemy obrony powietrznej. Chodzi przede wszystkim o rakiety przechwytujące: Patriot PAC-3 oraz NASAMS.

Celem jest wzmocnienie zdolności Tajwanu do przechwytywania pocisków balistycznych i manewrujących w przypadku potencjalnego konfliktu z Chinami. Źródła wskazują, że cały pakiet jest już praktycznie gotowy i czeka wyłącznie na formalną zgodę prezydenta USA.

– Gdy tylko prezydent da zielone światło, ogłoszenie może nastąpić natychmiast – powiedziała jedna z osób zaangażowanych w proces.