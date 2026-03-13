Rzeczpospolita
USA szykują rekordową sprzedaż broni dla Tajwanu. Decyzja może zapaść po wizycie Trumpa w Pekinie

Administracja prezydenta Donald Trump przygotowała jeden z największych pakietów uzbrojenia dla Tajwanu w historii relacji z wyspą. Według źródeł agencji Reutera decyzja może zostać ogłoszona po planowanej wizycie amerykańskiego prezydenta w Pekinie i spotkaniu z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem.

Publikacja: 13.03.2026 08:11

Mobilna wyrzutnia HIMARS

Foto: REUTERS/Ann Wang

Foto: REUTERS/Ann Wang

Przemysław Malinowski

Pakiet o wartości około 14 miliardów dolarów obejmuje zaawansowane systemy obrony powietrznej. Jeśli zostanie zatwierdzony, będzie największą sprzedażą broni dla demokratycznie rządzonej wyspy.

Rekordowy pakiet broni dla Tajwanu: rakiety przechwytujące i obrona powietrzna

Według źródeł zaznajomionych z rozmowami, zasadniczą część planowanej transakcji stanowią systemy obrony powietrznej. Chodzi przede wszystkim o rakiety przechwytujące: Patriot PAC-3 oraz NASAMS.

Celem jest wzmocnienie zdolności Tajwanu do przechwytywania pocisków balistycznych i manewrujących w przypadku potencjalnego konfliktu z Chinami. Źródła wskazują, że cały pakiet jest już praktycznie gotowy i czeka wyłącznie na formalną zgodę prezydenta USA.

– Gdy tylko prezydent da zielone światło, ogłoszenie może nastąpić natychmiast – powiedziała jedna z osób zaangażowanych w proces.

Tajwan

Foto: PAP

Foto: PAP

Sprzedaż wstrzymana do czasu wizyty Trumpa w Pekinie

Administracja USA celowo wstrzymuje ogłoszenie decyzji do zakończenia wizyty Trumpa w Pekinie zaplanowanej na 31 marca – 2 kwietnia. Spotkanie z Xi Jinpingiem ma dotyczyć przede wszystkim relacji handlowych między oboma krajami.

Sprzedaż broni Tajwanowi jest jednym z najbardziej wrażliwych punktów w relacjach amerykańsko-chińskich. Pekin uznaje wyspę za część swojego terytorium i regularnie sprzeciwia się dostawom uzbrojenia z USA.

W lutym Xi miał ostrzec Trumpa, że kwestie sprzedaży broni Tajwanowi powinny być rozpatrywane z „rozwagą”.

Boom na AI napędza Tajwan. USA chcą przenieść produkcję chipów
Gospodarka
Tajwan rośnie w siłę dzięki półprzewodnikom. Czy USA odbiorą mu przewagę?

Tajwan od lat znajduje się pod rosnącą presją militarną Chin. Pekin zwiększa aktywność wojskową wokół wyspy, prowadząc ćwiczenia i wysyłając samoloty w pobliże tajwańskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie w ostatnich tygodniach Chiny miały nieco ograniczyć presję wojskową, starając się stworzyć bardziej sprzyjającą atmosferę przed szczytem Trump–Xi. Władze w Tajpej otrzymały jednak od Waszyngtonu zapewnienia o utrzymaniu wsparcia wojskowego.

Źródła wskazują, że oprócz głównego pakietu o wartości 14 mld dolarów administracja USA rozważa zatwierdzenie kolejnych 6 miliardów dolarów na tzw. zdolności asymetryczne.

Chodzi o systemy, które mają utrudnić ewentualną operację militarną Chin przeciw wyspie – np. drony, mobilne wyrzutnie rakiet czy systemy obrony wybrzeża. Szczegóły nie zostały jednak ujawnione.

Strategia USA wobec Tajwanu

W opublikowanej pod koniec ubiegłego roku strategii bezpieczeństwa narodowego USA podkreślono, że jednym z priorytetów Waszyngtonu jest odstraszanie konfliktu wokół Tajwanu poprzez utrzymanie przewagi militarnej.

W praktyce oznacza to kontynuację wieloletniej polityki dostarczania wyspie środków do samoobrony, mimo sprzeciwu Pekinu. Już w grudniu administracja Trumpa zatwierdziła pakiet uzbrojenia dla Tajwanu wart 11 miliardów dolarów, obejmujący m.in. rakiety, drony, artylerię oraz części do samolotów.

Źródło: rp.pl







