Pakiet o wartości około 14 miliardów dolarów obejmuje zaawansowane systemy obrony powietrznej. Jeśli zostanie zatwierdzony, będzie największą sprzedażą broni dla demokratycznie rządzonej wyspy.
Według źródeł zaznajomionych z rozmowami, zasadniczą część planowanej transakcji stanowią systemy obrony powietrznej. Chodzi przede wszystkim o rakiety przechwytujące: Patriot PAC-3 oraz NASAMS.
Celem jest wzmocnienie zdolności Tajwanu do przechwytywania pocisków balistycznych i manewrujących w przypadku potencjalnego konfliktu z Chinami. Źródła wskazują, że cały pakiet jest już praktycznie gotowy i czeka wyłącznie na formalną zgodę prezydenta USA.
– Gdy tylko prezydent da zielone światło, ogłoszenie może nastąpić natychmiast – powiedziała jedna z osób zaangażowanych w proces.
Tajwan
Administracja USA celowo wstrzymuje ogłoszenie decyzji do zakończenia wizyty Trumpa w Pekinie zaplanowanej na 31 marca – 2 kwietnia. Spotkanie z Xi Jinpingiem ma dotyczyć przede wszystkim relacji handlowych między oboma krajami.
Sprzedaż broni Tajwanowi jest jednym z najbardziej wrażliwych punktów w relacjach amerykańsko-chińskich. Pekin uznaje wyspę za część swojego terytorium i regularnie sprzeciwia się dostawom uzbrojenia z USA.
W lutym Xi miał ostrzec Trumpa, że kwestie sprzedaży broni Tajwanowi powinny być rozpatrywane z „rozwagą”.
Tajwan od lat znajduje się pod rosnącą presją militarną Chin. Pekin zwiększa aktywność wojskową wokół wyspy, prowadząc ćwiczenia i wysyłając samoloty w pobliże tajwańskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie w ostatnich tygodniach Chiny miały nieco ograniczyć presję wojskową, starając się stworzyć bardziej sprzyjającą atmosferę przed szczytem Trump–Xi. Władze w Tajpej otrzymały jednak od Waszyngtonu zapewnienia o utrzymaniu wsparcia wojskowego.
Źródła wskazują, że oprócz głównego pakietu o wartości 14 mld dolarów administracja USA rozważa zatwierdzenie kolejnych 6 miliardów dolarów na tzw. zdolności asymetryczne.
Chodzi o systemy, które mają utrudnić ewentualną operację militarną Chin przeciw wyspie – np. drony, mobilne wyrzutnie rakiet czy systemy obrony wybrzeża. Szczegóły nie zostały jednak ujawnione.
W opublikowanej pod koniec ubiegłego roku strategii bezpieczeństwa narodowego USA podkreślono, że jednym z priorytetów Waszyngtonu jest odstraszanie konfliktu wokół Tajwanu poprzez utrzymanie przewagi militarnej.
W praktyce oznacza to kontynuację wieloletniej polityki dostarczania wyspie środków do samoobrony, mimo sprzeciwu Pekinu. Już w grudniu administracja Trumpa zatwierdziła pakiet uzbrojenia dla Tajwanu wart 11 miliardów dolarów, obejmujący m.in. rakiety, drony, artylerię oraz części do samolotów.
